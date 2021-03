"Veo a Neymar bastante superior a Mbappé"

Ser el capitán del filial del Barcelona es una carta de presentación suficiente para hacer carrera en muchos equipos de España pero Sergi Palencia optó por un camino menos conservador cuando decidió orientar su mirada hacia el fútbol francés.

El zaguero probó primero como cedido en las filas del Girondins de Burdeos y posteriormente aceptó enfundarse la camiseta del Saint-Étienne. Dos experiencias que le han curtido y de las que se está beneficiando ahora el Leganés, donde juega como cedido.

"La base es la misma que tenía cuando me fui pero la experiencia es diferente. Y cada vez que vives un año, en el extranjero o donde sea, la adquieres. Te ayuda en los años posteriores. Considero que aparte de futbolísticamente hay aspectos en lo físico donde he podido mejorar, incluso en lo ofensivo", explica a EFE.

"Ahora puedo tener más recorrido, más repetición de esfuerzos. Eso lo cogí en Francia, porque te tienes que acostumbrar al ritmo más físico de allí. Y he madurado muchísimo. También a la hora de empatizar con compañeros. Antes quizás me cabreaba demasiado, era demasiado irascible. Ahora mantengo la cabeza más fría", añade.

Lo siente él y se nota en el campo, donde demuestra ser un futbolista capaz de hacer lo que pide el partido en cada momento. Quizás por eso era titular con José Luis Martí y mantiene esa condición a las órdenes de Asier Garitano.

Muchos lo pueden considerar un paso adelante pero lo cierto es que Palencia ya apuntaba maneras de líder cuando ejercía como uno de los referentes de la cantera azulgrana durante una época donde se dejó de mirar tanto a La Masía. Pese a ello no se aprecia rencor.

"No sabría decir un jugador de nuestra quinta que hubiera destacado muchísimo como para asentarse en el primer equipo. Adama fue el que más cerca estuvo. Hay ciertos jugadores, pero ninguno que haya destacado de una manera tan grande como para tener una oportunidad en el primer equipo", opina.

"Quizás no hubiera el nivel suficiente, que para estar en el primer equipo es de crack mundial. Ahora entre Ansu, Ilaix, Araujo... sí que puedes entrever que hay ese nivel un poco superior o que se adapta más a lo que necesita el equipo", agrega.

No parece quedar así el regusto amargo de la oportunidad perdida y sí momentos positivos, como coincidir con Neymar. El de Badalona cree que será difícil ver de nuevo al brasileño con la elástica del Barcelona y no duda en ponerle en el escalafón por delante de Mbappé.

"Veo a Neymar bastante superior a él. Ya en incidencia, cuando están los dos sanos, veo que es más el equipo de Neymar que el de Mbappé. Pero a nivel de talento puro para mi Neymar, al que no le han respetado mucho las lesiones y nos lo hemos perdido en partidos importantes, es el segundo mejor del mundo estando todos bien. Sin duda", afirma.

Sin embargo, no por ello hace de menos al astro galo: "Cuando me enfrenté a él no fue un cara a cara total porque él jugó más de delantero centro ese partido, pero medirse con estos jugadores es tremendo. Es muy bueno y tienes que plantearle un partido en el que no se sienta cómodo, en su caso hay que evitar que corra".

"Si eres capaz de replegar rapidísimo cuando pierdes el balón y de juntar mucho las líneas, ahí no va a ser tan decisivo. Pero si permites que un equipo como el PSG transite, te va a matar. En una de esas situaciones nos metió un gol", finaliza.