El agente de Erling Haaland, entre otras estrellas del mundo del fútbol, Mino Raiola, ha señalado la puerta de salida del Borussia para su cliente, en una entrevista con el medio The Athletics.

“Quizá fui demasiado cuidadoso con Haaland cuando dije, 'oh, no, vamos primero a Dortmund en lugar de a no sé dónde", ha dicho el agente del futbolista.

Además, ha admitido que en este momento Haaland está para dar el salto a uno de los grandes clubes mundiales: “Este chico puede ir a cualquier equipo, donde quiera, al nivel que está”,

“Lo podría haber hecho el año pasado. Pero quizá había equipos diciendo 'Oh, estaba en el Red Bull, ¿podrá hacerlo en otro club?'. Va más rápido de los esperado por lo que, sí, es la comidilla del momento (...) A veces es mejor moverse cuando todo el mundo dice que el jugador debe quedarse. Veremos qué pasa”, ha concluido Raiola.