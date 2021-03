Por qué no deberías intentar el embarazo tras ponerte la vacuna contra la COVID-19 y cuánto tienes que esperar

El proceso de vacunación contra la COVID-19 avanza de manera favorable en España. Desde que Araceli recibiera la primera dosis de Pfizer el pasado 27 de diciembre, el número de personas inmunizadas contra el nuevo brote de coronavirus se cuentan por millones. Principalmente las personas de edad avanzada y aquellas que forman parte de grupos de riesgo para una enfermedad que ha contagiado a 3.275.819 personas y que ha acabado con la vida de 75.305 en nuestro país, las primeras que han recibido las distintas vacunas que han ido llegando a nuestro país.

¿Qué hay sobre las personas embarazadas y aquellas que tienen un bebé en periodo de lactancia? Desde hace ya varios meses, cada vez son más las personas que se preguntan sobre el lugar que le corresponde a las embarazadas en la estrategia de vacunación. Sin embargo, el Gobierno de España no contempla a este grupo dentro de la estrategia al considerar que "no hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el embarazo": "Aunque no hay ninguna indicación de problemas de seguridad en la vacunación de embarazadas, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el embarazo".

Un estudio publicado recientemente determina que las vacunas son altamente efectivas durante el embarazo

A pesar de que un estudio publicado recientemente en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology haya determinado que las vacunas contra la COVID-19 son altamente efectivas durante el embarazo, y que las madres que han sido vacunadas trasmiten una apreciada inmunidad a sus recién nacidos, todavía no se contempla incluirlas en esta estrategia. A día de hoy, la única vacuna que está autorizada de manera oficial para ser utilizada en embarazas es la de Janssen y no comenzará su distribución en nuestro país hasta el próximo mes de abril.

¿Y sobre aquellas personas que quieran quedarse embarazadas? Hace apenas unas horas, la escritora Silvia Nanclares publicaba un tuit en sus redes sociales mediante el que compartía una recomendación de hospital universitario Fundación Jiménez Díaz a todas aquellas personas que hayan recibido la vacuna y estén intentando quedarse emabarazas: "Si ha sido vacunada de COVID-19, no debe intentar embarazo en lasen las dos semanas siguientes a la última dosis de vacunación". Una recomendación que sorprendía a varias personas, quienes no conocían dicho dato.

¿Por qué no deberías intentar el embarazo tras ponerte la vacuna contra la COVID-19?

Según recoge el Gobierno en su página sobre la estrategia de la vacunación contra la COVID-19 en España, las vacunas frente al COVID-19 actualmente disponibles no contienen virus vivos, por lo que es muy probable que no ocasionen problemas en el feto ni en la embarazada. Sin embargo, y como medida de precaución, se recomienda esperar dos semanas tras la administración de la segunda dosis antes de intentar nuevamente el embarazo.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide todavía más cautela. En su página web, desaconseja iniciar un embarazo durante los dos o tres meses posteriores a la vacunación por falta de datos. Por lo tanto, y si tenías previsto iniciar un embarazo próximamente y has recibido o vas a recibir la vacuna contra la COVID-19, será mejor que esperes varias semanas. A pesar de que no se ha demostrado que afecten negativamente al desarrollo del feto, desde el Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud te emplazan a que lo hagas más adelante.