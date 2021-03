"Es como un hermano para mí": Fernando Tejero recuerda la etapa que vivió en casa de Dani Martín y su familia

El actor Fernando Tejero ha sido uno de los últimos invitados del programa La Noche D. Después de varias semanas tratando sobre diversos temas como la comedia o la amistad, el equipo dirigido por Dani Rovira ha dedicado el último programa de la temporada a la fiesta para poner punto y final a la primera temporada. Para ello ha contando con invitados como Lolita, Hugo Silva, Asier Etxeandia y el propio Fernando Tejero, quienes han charlado, entre otras cosas, sobre cómo será el mundo cuando la COVID-19 haya llegado a su fin.

También sobre su pasado y algunos de los momentos clave de sus respectivas vidas. Desde el día en el que Lolita recibió un Goya hasta algunos detalles de Hugo Silva sobre Los hombres de Paco o el día en el que Asier Etxeandia fue maestro de ceremonias de una boda. En el caso de Fernando Tejero, Dani Rovira le ha preguntado sobre sus primeros pasos en el mundo de la interpretación y sobre algunas de sus primeras amistades en Madrid.

Los primeros meses de Fernando Tejero en Madrid

Después de toda una vida en Córdoba, donde pasó gran parte de su vida trabajando en la pescadería de sus padres, Fernando Tejero decidía viajar a Madrid para convertirse en actor de teatro. Durante sus primeros meses, el actor vivía en una pensión situada en la calle Doctor Cortezo que no le trae buenos recuerdos: "Tenía una ventana que daba un patio y me pasaba toda la noche oliendo a calamares fritos porque el patio de abajo era un restaurante".

Algo que comentaba continuamente en la escuela de Arte Dramático, lo que llamaba la atención de uno de sus compañeros. Un compañero que resultó ser el cantante Dani Martín, quien decidió que Fernando Tejero no tenía que pasar ni un día más oliendo a calamares fritos en la pensión: "Un día se presentó con un billete de 10.000 pesetas que le había dado su madre para mí y me dijo que hiciera las maletas porque me iba a su casa".

Fernando Tejero vivió una temporada en casa de Dani Martín

De esta manera, Fernando Tejero estuvo una temporada viviendo en casa de Dani Martín junto a sus padres y su hermana. Gracias a ello, el actor y el cantante forjaron una gran amistad que siguen manteniendo a día de hoy: "Dani es como un hermano y sus padres son como mis tíos madrileños". De hecho, y para corroborar que lo que estaba contando era cierto, el programa ha recuperado uno de los conciertos de Dani Martín en el que aparece Fernando Tejero cantando.

A pesar de que Dani Martín todavía no había despegado como cantante, ya que se conocieron cuando todavía estaban en la escuela de arte dramático, el cantante le abrió las puertas de su casa de par en par. Un gesto que forjó una hermandad entre ellos que, a día de hoy, sigue siendo muy fuerte.