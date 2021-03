El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de las elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019 que se ha saldado con una única sanción a VOX. Según el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la formación política tuvo “gastos electorales en emisoras de televisión privadas, que no están autorizados por la LOREG”, en concreto, los relativos a la "contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada".

Ante esta irregularidad los consejeros proponen aprobar un recorte de la subvención a la formación de Santiago Abascal de 70.000 euros, una sanción que supone el doble del importe contratado.

El tribunal da el visto bueno a las contabilidades de las 22 formaciones políticas y ha rechazado gastos electorales que no serán subvencionados por importe de 531.000 euros. De ellos, 114.000 euros a Ciudadanos; 90.000 el PP; 100.000 el Psoe; 169.000 euros de En Común Unidas Podemos, 81.000 euros a Junts, 24.000 de Más Madrid o 263.000 euros a Unidas Podemos. En este caso, precisa el tribunal, no admite 228.000 euros porque hizo publicidad de la postura política de la formación y no del candidato y el programa electoral, como marca la ley.

El tribunal recomienda al gobierno regular los microcréditos con cuantía máxima por prestamista similar a las aportaciones privadas, que sean ingresados en las cuentas electorales y evaluar la eficiencia del envío de sobres y papeletas para reducir el gasto en fondos públicos.