La UDEF pone en duda parte de los archivos de campaña entregados por Podemos realizados por Neurona

La Unidad Central de Delincuencia Económica ha presentado un informe al juzgado de Instrucción 42 de Madrid a petición de VOX analizando los archivos entregados en una memoria de almacenamiento por parte de Podemos con los trabajos de la consultora Neurona para la campaña de las generales del 28 de abril de 2019.

Un informe que toma como referencia el que llevó a cabo la Brigada de Investigación Tecnológica de Ciberdelincuencia pero que llega a conclusiones diferentes. Si bien éste confirmó la veracidad de gran parte de los trabajos de campaña de Podemos, el de la UDEF analiza los que tienen indicios de no formar parte de la campaña. Los agentes detallan la relación "con las fechas, autores, creadores, editores, usuarios de los archivos aportados, así como otros datos relevantes obtenidos de los metadatos" y profundiza en los que no corresponden en el tiempo en el que fueron creados o modificados; en los rastros de la autoría en el archivo; o si el contenido se ajusta al contrato.

Entre los archivos señalados, la UDEF apunta archivos del tipo "Cataluña_Online.docs" elaborado por P.P.S., trabajadora para UP en el Congreso, con fecha a 24 de agosto de 2020, creación que la UDEF califica fuera de plazo. Otro bajo el nombre "Cval_Online.doc" con la misma fecha creado por "Rocio" y modificación de P.P.S; otro llamado "CyL_Online.docx" por A.M.G. bajo el campo 'Congreso de los Diputados' que "no se correspondería con la finalidad del contrato"; "Extremadura_Online.docs","Galicia_Online.docs", "Murcia_Online.docs", "Propuesta_Cuestionario_estatal_online.docs", "ListadodeProvincias.docx"; "Factibilidad provincial.xls", "ListadoEncuestasProvinciales.xslx", "ListadoEncuestasProvinciales.xslx" calificados también "fuera de plazo de la finalidad del contrato".

En cuanto a otro bloque de archivos, integrado por tres carpetas, y la UDEF señala 18 archivos, una veintena de fotografías, otros 13 archivos que o bien no tienen fecha ni autor porque corresponden, en muchos casos, a pantallazos de programas de televisión. Así sucesivamente, carpeta por carpeta.

Conclusiones del informe

El informe concluye que se han observado algunos trabajos presentados "susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña de las Elecciones Generales de 28 de abril del 2019, puesto que en la memoria entregada se encuentran archivos que no corresponden a la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporarl en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque su contenido no se corresponde al fin".

La UDEF destaca que no se haya aportado una memoria del trabajo realizado por Neurona bajo el sello de 'Neurona Comunidad SL' o 'Creative Advice Interactive Group Sa de CV' y le llama la atención como conclusión que "sí se pueda distinguir su marca comercual en trabajos realizados para otras campañas electorales" como para las Autonómicas a la Asamblea de Madrid de 26 de mayo de 2019, en las que concurría la formación política UP IU Madrid en Pie.

En otra de las conclusiones, también le llama la atención a la UDEF que tres "autores identificados" de materiales de campaña del partido tengan "una relación próxima a la formación Unidas Podemos". Se refiere a tres archivos "cuyos autores serían ajenos a Neurona". "En algunos de los archivos la fecha de creación está fuera del plazo establecido" y "una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato".

La UDEF no concreta cuántos de los 3.236 archivos están bajo sospecha o tienen indicios de no pertenecer a la campaña de las generales de abril de 2019. "Analizada la totalidad de los archivos y dejando aparte los mencionados, algunos corresponden con capturas o descargas de programas de televisión; otros son repetidos en varias ocasiones, las facturas presentan conceptos genéricos y "no es posible determinar una relación directa entre los conceptos contratados y los facturados", señala cuatro facturas fuera de fecha.

Por último, concluye "el contrato presentado entre las partes, figura además de disparidad de fechas, las firmas electrónicas son con fechas posteriores a la finalización de la prestación y una vez el contrato se encontraría vencido".