El PSG comienza a impacientarse y ya le pone precio de salida a Mbappé para este verano

El Paris Saint-Germain ha comenzado a impacientarse con la situación de una de sus estrellas, Kylian Mbappé, y ya empieza a ponerle precio de salida para este verano según 'Le Parisien': entre 120 y 150 millones de euros.

El atacante francés acaba contrato en el verano de 2022 y el PSG se niega a dejarle marchar gratis dentro de poco más de un año, por lo que, en caso de que no consigan que renueve en los próximos meses, que salga este verano sería la opción más probable.

Las declaraciones que realizó Mbappé tras la victoria de Francia este miércoles por 0-1 ante Bosnia Herzegovina han causado un impacto negativo en el club parisino.

"Claro que las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en tu país y lo das todo, al igual que con la Selección. ¿Si esto puede influir en mi decisión de quedarme en el PSG? Por supuesto. Y no solo en eso. Lo más importante es sentirse bien dond estás y divertirte todos los días", comentó.

Además, al igual que Sergio Ramos, quiso dejar claro que no hay novedades respecto a su renovación y que hablará cuando las haya. "¿Si he avanzado en mi reflexión de seguir o no en el PSG? Si hubiera avanzado habría hablado de ello. Cuando haya tomado mi decisión, vendré y hablaré de ello