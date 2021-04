Torreira: "Me muero por jugar en Boca, no quiero jugar más en Europa"

El centrocampista uruguayo Lucas Torreira ha dejado claro que su futuro pasa por jugar en Boca Juniors. El futbolista del Atlético de Madrid, cedido por el Arsenal, así lo ha comentado en la ESPN de Argentina.

Torreira está atravesando un complicado momento personal tras el fallecimiento de su madre, algo que también tiene que ver con estas declaraciones, pues su padre le ha animado a jugar más cerca de la familia. "Mi papá, emocionado, me dijo entre lágrimas que era el momento de jugar en Boca"

MUY EMOCIONANTE: "Mi viejo, entre lágrimas, me dijo que era momento de jugar en #Boca", reveló Lucas #Torreira, quien quiere cumplir el deseo de su madre, fallecida por coronavirus. El jugador no se contuvo y quebró en llanto en #ESPNF90. pic.twitter.com/d1lIPWkFzH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 1, 2021

"Me muero por jugar ahí (Boca), siempre lo voy a decir. No solo porque ahora esté pasando por este momento personal. Si no es ahora en junio será más adelante. La noche que fallece mi mamá, a las 4:15 me llamaron y uno de los primeros con los que hablé fue a mi representante y le dije que no quería jugar más en Europa, que me quería venir para Boca".