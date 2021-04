James Rodríguez: "Lo tenía hecho con el Atlético de Madrid, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir"

El jugador colombiano que milita ahora en el Everton realizaba una entrevista para ESPN en la que comentaba por primera vez lo siguiente: “El año pasado en el Real Madrid no jugué muchos minutos. Cuando salí del Bayern de Múnich lo tenía hecho con el Atlético de Madrid, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir.”

James tuvo una conversación con Simeone cuando todo parecía hecho: “Hablé con el Cholo una vez y me dijo que era un jugador muy importante, que había visto que trabajaba bien y yo le conteste que estaba listo para llegar al equipo.”

— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 1, 2021

La decisión y la preferencia de James era ir al Atlético de Madrid, pero el club blanco no lo permitió: “Hay que preguntarle estas cosas a Florentino Pérez, porque yo no lo sé. Sabía que con Zidane no iba a jugar mucho y no fue un año bueno”.

Respecto a su actual equipo, James afirmó que su llegada al club de Liverpool era para demostrar: “Ahora en el Everton quería venir a demostrar que estaba intacto y creo que cuando he jugado bien he estado a un nivel bastante bueno.”