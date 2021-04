Por qué no tienes que darle de comer pan a los patos: estas son las mejores alternativas

¿Quién no ha ido alguna vez a un estanque y ha dado de comer pan a los patos? Se trata de uno de los alimentos más icónicos para ofrecer a estos animales y su práctica se ha posicionado como una tradición para muchas personas. Sin embargo, y aunque muchos se sorprendan después de leer estas recomendaciones, podría ser peligroso para su salud y para su hábitat.

Hace unos días una usuaria de Twitter compartía una imagen que había encontrado en internet donde se pedía esta recomendación de evitar echar pan a los patos. En El cartel se hacía referencia a las razones que lo contraindicaban y se ofrecían unas alternativas.

El pan: un alimento vacío de nutrientes

Pero, ¿Cuáles son las verdaderas causas por las que no es recomendable seguir extendiendo esta tradición? La principal, según el veterinario especialista en aves y responsable en Lohman Breeders España, Luis Fernando Gran Embid, es que el pan es un alimento vacío de nutrientes.

Para ejemplificarlo, el veterinario lo compara con los humanos: "Si una persona solo comiera pan engordaría y tendría muchas deficiencias". Lo mismo ocurre con los patos, si les ofreces este alimento se hincharan y ya no comerán de otros alimentos, por lo que carecerán de una dieta balanceada, que debe contener lo mismo que la de un humano: proteínas vegetales, animales, calcio...

El exceso de pan altera su ecosistema

"Además, si hay un humano que les está dando de comer las aves saben que tienen alimento y dejan de buscar. Se vician a comer de lo que les pones tu y no buscan sus alimentos" explica Gran Embid, que cuenta que si los patos se acostumbran a esto, el día que no haya una persona para darles el alimento no comerán, por lo que les privas de su selección natural.

Otro de los inconvenientes que sufren estas aves con la ingesta de este alimento es que, al hincharse tan rápidamente, no podrán comerlo todo, y el exceso se acumula en el entorno o en el fondo del estanque. "Se descompone el pan y modifica el ecosistema del estanque de manera que la fermentación del azúcar hará que proliferen bacterias que no son propias de ese sitio" destaca el responsable en Lohman Breeders España.

¿Cuál es la mejor forma de alimentar a los patos?

Aunque el mito del pan y las aves se haya desmontado, el veterinario especialista en aves nos explica cuales son las mejores alternativas si se quiere alimentar a este animal: Vegetales y semillas. "Las lechugas o los tomates son mucho más nutritivos, y les alimenta más que el pan, porque tienen agua, fibra... y luego las proteínas se las buscaran con sus mosquitos o gusanos" de esta manera se puede conseguir que estos patos tengan una dieta más balanceada y nutritiva.

El alpiste de pájaros es para Gran Embid de las mejores opciones porque contiene maíz, trigo o cebada, por lo que recomienda llenar de este alimento los comederos de los estanques o de los hogares a los que se puedan acercar tanto patos como otro tipo de aves.