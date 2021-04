Cómo funcionarán los pasaportes o certificados de vacunación de la UE

La Unión Europea tiene previsto presentar su certificado verde digital en junio, el llamado pasaporte de vacunación, pero ¿cómo funcionará? La previsión es que el pasaporte o certificado de vacunación vaya recogido en una aplicación que se llevará en el teléfono. Allí, se reflejará si se ha vacunado, el último test negativo que se haya hecho o si está inmunizado tras haber pasado la COVID.

Según cuenta la prensa israelí, donde ya está en marcha este documento, los ya vacunados o que hayan pasado la enfermedad, tienen un código QR identificativo en su teléfono sin necesidad incluso de bajarse una nueva aplicación, les sirve con la que ya tienen del Instituto Nacional de la Salud Israelí.

En algunos casos, cuando la persona vacunada es muy mayor y no maneja las nuevas tecnologías, basta con que sean portadores de un documento en papel y lo muestren a requerimiento de las autoridades. Eso les permite desplazarse por el país, asistir a reuniones masivas sin necesidad de mantener la distancia de seguridad, aunque sí deben seguir llevando mascarillas en grupos de no convivientes.

¿Quién expedirá el pasaporte COVID?

La Unión Europea está trabajando en un certificado verde (así lo han llamado) que mostraría si alguien está ya vacunado o no. Con todos esos datos disponibles, en realidad no será un pasaporte, sino un certificado completo que refleja que su titular no supone un peligro para los demás. El pasaporte COVID no se dará aleatoriamente, sino que habrá que pedirlo y serán los hospitales, o los centros de salud los encargados de confirmar los datos y será gratuito.

Debe ser consensuado por todos los Estados europeos. Si algún país sigue imponiendo restricciones al titular del pasaporte de vacunación, debe explicar ante el resto de los Estados miembros por qué lo hace. La duración será la misma que dure la inmunización tras vacunarse, pero no se espera que tenga una duración mayor de 6 meses.

Muchos califican estos documentos, como sectarios y discriminatorios. Pero lo cierto es que en un mundo azotado por una pandemia, que ha puesto las economías mundiales a niveles de las peores crisis, si un documento permite devolver cierta normalidad a la sociedades, muchos lo dan por bienvenido. Así pues, los pasaportes vacuna se podrán mostrar para asistir a grandes eventos, conciertos, competiciones deportivas, y en lugares donde mantener la distancia social es difícil, como pueden ser los teatros, bares o incluso las discotecas.

¿Cuándo se pedirá el pasaporte?

Permitirán gestionar los riesgos, porque las vacunas no reducen al 100% o protegen en su totalidad, pero sí es cierto que da un margen de confianza a los empresarios, tiendas, y establecimientos que comienzan a reabrir normalmente en países como Israel, donde esta vacunada casi el 100% de su población.

De momento solo estarían incluidas en ese pasaporte COVID, las tres vacunas con permisos de la Agencia Europea del Medicamento, aunque en breve podrían estar incluidas otras tres mas.

No será necesario el pasaporte de vacunación para ir de tiendas, o para usar el transporte público, pero sí que será requerido para viajar de un país a otro, o irse de vacaciones a lugares donde la pandemia no este controlada.

Los que comparan el pasaporte COVID con el pasaporte de viajes internacionales, consideran que el segundo es un privilegio para los que pueden viajar, incluso un lujo, a veces por trabajo, pero el primero es parte de una vida comunal, un derecho fundamental a relacionarse que tienen los seres humanos.

La medida es justificada y necesaria, según los defensores, para poder levantar de modo consensuado las restricciones existentes a la libre circulación en Europa, y poder evitar la obligación de guardar cuarentena al viajar y someterse a un test. La fecha para poner en marcha el distintivo COVID de vacunación es el mes de junio, con el fin de asegurar una campaña veraniega.

En esos pasaportes, no habrá información confidencial, mas allá de la estrictamente necesaria, nombre, edad, fecha de expedición y la información referente a la identificación de la vacuna. La información solo se almacenará en el estado que expide el certificado, no al que se visite.