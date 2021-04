La radio, la mejor compañera de las personas mayores durante el confinamiento

“La radio para mí es como una droga y en estos momentos, todavía más. Es una gran compañía y me ayuda mucho a sentirme menos sola”.

Las palabras de Concha M.M. durante la pandemia pusieron en valor que la radio es una gran compañera para las personas mayores.

A Concha le ayudó en esos momentos a mitigar su soledad, pero a otras personas les ofreció apoyo emocional o un gran entretenimiento en aquellos días.

Como a Cristina B.B.:

“La radio me hace mucha compañía y me ha ayudado muchísimo siempre, desde que me quedé viuda. Ofrece mayor cercanía con el oyente y mayor argumentación en los contenidos”.