"Empecé a vivir con miedo": Rocío Carrasco recuerda la "campaña de terror" de Antonio David tras su separación

Telecinco ha publicado este domingo dos nuevos episodios del Rocío: contar la verdad para seguir viva. Un documental, protagonizado por Rocío Carrasco, en el que la colaboradora de televisión relata por primera vez en 20 años de su relación con Antonio David Flores y sobre cómo este le agredió tanto física como psicológicamente desde los primeros meses de relación. Una relación que terminaba en 1999, año en el que Rocío Carrasco decide separarse del que fuera Guardia Civil tras ser testigo en directo de una de sus infidelidades.

Después de explicarle sus intenciones, y reconocerle que no quería vivir ni un día más junto a él, Rocío Carrasco recuerda que Antonio David Flores puso en marcha lo que ella considera una "campaña de terror". Una campaña de terror que comenzaba con una llamada de Antonio David Flores al fotógrafo Pablo González, popularmente conocido como El Calvo. La hija de Rocío Jurado recuerda que, durante ese mismo verano, el que todavía era su pareja le pidió al fotógrafo que le siguiera a donde fuera y le sacara fotografías con todos los hombres con los que estuviera. Todo ello para vender frente a la prensa que le estaba siendo infiel.

El verano en el que Rocío Carrasco decide separarse, Antonio David comienza su campaña de terror con la ayuda de un fotógrafo, \'El Calvo\' #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/4jb1Eypbnb — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 4, 2021

Rocío Carrasco explica cómo se lucraban Antonio David Flores y El Calvo

Según explica Rocío Carrasco, Antonio David Flores se llevaba un 70% de los beneficios de las fotografías y "el Calvo" con el 30% restantes. Unas cifras que, tal y como ha demostrado el programa a través de una llamada telefónica con el paparazzi, son ciertas: "Sí, él iba al 70% conmigo pero por ejemplo, los chivatazos y cosas de esas no me las cobra, ¿sabes? De Rociíto me pegó el chivatazo del niño ingresado... todo, me lo pega todo".

Antonio David Flores y el paparazzi Pablo González, más conocido como \'El calvo\', se repartían los beneficios 70 a 30. En esta conversación inédita hasta ahora, \'El Calvo\' reconoce el negocio a costa de Rocío Carrasco que siempre negaron tener #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/ZJpqESLgnW — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 4, 2021

En las semanas posteriores al inicio de esta persecución, las revistas del corazón le sacaron hasta tres relaciones con tres hombres distintos. Aprovechando la repercusión mediática de estas fotografías, Antonio David Flores visitaba los distintos platós de televisión y se lucraba de la situación, tal y como ha explicado Rocío Carrasco. En dichos programas hablaba sobre las supuestas infidelidades y sobre sus técnicas para descubrir quién entraba en La Moraleja: "Me llama el fotógrafo el viernes por la mañana y me dice que a una hora en concreto ha entrado un coche de Sevilla. Yo he sido Guardia Civil y llamo a un amigo para saber a quién corresponde el coche".

. @anaisbernal analiza la estrategia de Antonio David para destruir la imagen pública de Rocío Carrasco tras su separación: "Para crear el mito de la mala madre antes tienes que crear otro: el mito de la mala mujer" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/x1iBZ6o2NN — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 4, 2021

"La ganadería de Sepúlveda se me queda corta": así era la estrategia de Antonio David Flores, según Rocío Carrasco

A pesar de que Rocío Carrasco recuerda que todos ellos eran amigos de la infancia, Antonio David Flores explicaba en los distintos programas de televisión que le había sido infiel en distintas ocasiones: "La ganadería de Sepúlveda se me queda corta". De esta manera, el que fuera Guardia Civil comenzaba a destruir la imagen pública de Rocío Carrasco para crear el mito de la mala mujer para posteriormente crear el de la mala madre, tal y como ha explicado la profesora de Periodismo por la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Bernal-Treviño.

Durante los primeros meses tras la separación, Rocío Carrasco recuerda que Antonio David se presentaba en su casa cuando no le tocaba para seguir creando la imagen de que era una mala madre: "Llamaba a la prensa y decía que yo no le había entregado a los niños". Una imagen que reforzaba gracias a las fotografías de El Calvo, quien sacaba de contexto cualquier escenario en favor del que fuera Guardia Civil, tal y como recuerda Rocío Carrasco.

"Del miedo se pasa el terror": Rocío Carrasco recuerda a Emilio Rodríguez Menéndez

Rocío Carrasco recuerda que el miedo pasó a terror cuando Antonio David Flores escogió a Emilio Rodríguez Menéndez como abogado para su separación. La colaboradora de televisión recuerda que era "un personaje que tenía contactos desde las esferas más bajas de la sociedad hasta en las más altas": "Tenía contactos con políticos, con presidentes de periódicos, dentro del mundo de la judicatura, dentro de la policía. Pero, a parte, tenía aterrorizadas a muchas personas".

Rocío Carrasco recuerda que a partir de entonces empezó a recibir llamadas muy extrañas, tanto de gente que conocía como de gente desconocida: "Nuria Bermúdez me llamó a casa para quedar conmigo y darme una información que me servía para la separación". La colaboradora recuerda que no podía ni dormir por las noches porque no sabía lo que podía pasar: "Yo miraba hasta el coche".