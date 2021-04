Salvamento Marítimo se refuerza donde se esperan más pateras

Nos estamos adentrando en la primavera. Es previsible que se intensifique la llegada de pateras a las costas españolas, y Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transportes, acaba de reforzar sus dotaciones para estar preparado en los puntos en que se puede producir una mayor afluencia. Pero el dispositivo es aún insuficiente, dicen los sindicatos.

Acaban de entrar en servicio nuevas dotaciones de embarcaciones Salvamar en Playa San Juan (Tenerife) y Arrecife (Lanzarote). Y está pendiente otra en Alicante, informan fuentes sindicales, que en febrero denunciaban la retirada de otras dotaciones, que se justificaba, entonces, porque estaba bajando la llegada de pateras.

Los sindicatos saludan el refuerzo de ahora. Pero es insuficiente, asegura Cristian Castaño, de CCOO: "La inmigración es un problema estructural, que ha venido para quedarse. A día de hoy no se ven indicios de que vaya a cambiar, y por tanto no podemos seguir jugando a la ruleta rusa con los refuerzos e ir cambiándolos de un sitio para otro. Hay zonas que siguen sin cubrir y unidades que no disponen de las dotaciones mínimas para poder navegar 24 horas".

Pide al gobierno más dotaciones, con carácter estable, para no tener que improvisar cuando aumente la afluencia de inmigrantes por mar. Y es previsible —dice— con la llegada del buen tiempo.