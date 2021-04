"Loli, que esto se acaba": la reacción de un hombre al recibir la llamada para vacunarse que se ha hecho viral

llamo un hombre para darle cita para la vacuna del covid:

- buenas le llamo del centro de salud para la vacunación con astrazeneca

+ LOLI QUE ME VACUNAN LOLI QUE ME HAN LLAMAO QUE ME VAN A VACUNAR LOLI LOLI QUE ESTO SE ACABA LOLI *llora*



la única reaccion que permito