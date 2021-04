Si has recibido este mensaje relacionado con la declaración de la renta, ten cuidado: es una estafa

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de su página web, sobre una nueva estafa que se está propagando con rapidez durante estos últimos días mediante un correo electrónico. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos a los que nos hemos enfrentado durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y conseguir nuestros datos tanto personales como bancarios sin levantar ningún tipo de sospechas.

En esta ocasión, y dado que la campaña de la declaración de la Renta comienza el próximo miércoles 7 de abril, los responsables del ataque se hacen pasar por la Agencia Tributaria para advertirte de una supuesta acción fiscal registrada en tu base de datos. Una estrategia, cada vez más habitual en este tipo de ataques, mediante el que los responsables del ataque pretenden que consultes un archivo en concreto que, en realidad, es un malware.

Así actúan los estafadores: se hacen pasar por la Agencia Tributaria para hacerse con tus datos



Nada más recibir el mensaje, que te llegará desde una dirección de correo que debería hacerte levantar todo tipo de sospechas, los responsables de la estafa se harán pasar por la Agencia Tributaria para que caigas en la trampa a través de un mensaje que debería chirriarte: "Este correo electrónico se refiere a una acción fiscal registrada en nuestra base de datos. Acceder a toda la información en el adjunto a continuación".

🔴 #OSIaviso | Se ha detectado una campaña de #phishing que suplanta a la Agencia Tributaria, @Haciendagob, con el fin de infectar tu dispositivo. Si lo recibes, elimínalo.



🚨Más info:



Y si dudas, llama al 017☎️, tu ayuda en #ciberseguridad de @INCIBE pic.twitter.com/831x1rmQnX — OSI Seguridad (@osiseguridad) April 5, 2021

En caso de que sigas sus indicaciones, y pulses sobre el archivo adjunto, descargarás un malware a tu ordenador que lo infectará en cuestión de segundos. Gracias a ello, los estafadores podrán hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Pero no solo eso. También podrán secuestrar tu ordenador, y todo lo que esté en su interior, y pedirte una recompensa en cambio. Por lo tanto, y si has recibido algún mensaje de estas características, ni caso.

Consejos para no caer en la trampa: estas son las claves de la Agencia Tributaria



Dado que no es la primera vez que se utiliza su imagen para este tipo de correos fraudulentos, la Agencia Tributaria nos ofrece varios consejos para que no caigamos en la trampa. Entre ellos algunos como no abrir mensajes de usuarios desconocidos o aquellos que no hayamos solicitado. En caso de que hayas abierto el correo electrónico, no contestes bajo ningún concepto ni sigas los enlaces que te ofrecen, ya que puedes acabar descargando un virus.

Por otro lado, la Agencia Tributaria recuerda nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal. No pide números de cuenta, ni números de tarjeta de los contribuyentes, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos. Según recoge el organismo, tampoco realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito ni cobra importe alguno por los servicios que presta.