Cuando Leo Messi intentó ligar con Susi Caramelo y... le rechazó

La famosa cómica y presentadora Susi Caramelo visitó el programa de Ilustres Ignorantes de Movistar+ y sorprendió a todos los espectadores contando una anécdota de hace años en una discoteca de Barcelona, donde asegura que coincidió con Lionel Messi, sin saber que era él, y rechazó continuar la fiesta en su casa.

Caramelo ha contado que estaba en la discoteca Catwalk de Barcelona con un chico, hace años, cuando en un momento dado decide ir al baño y se encuentra a un grupo de tres personas que se referían a uno de ellos como Lionel. Lejos de saber que estaba hablando con uno de los mejores futbolistas del mundo, fue el nombre lo que le llamó la atención.

No sabía que estaba hablando con Messi

"Me estaba lavando las manos y vi que estaba el chavalín solo sentado en un sofá y yo que soy muy simpática y hablo con todos le pregunté: ¿Qué te llamas Lionel? ¿Cómo las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate?" bromeó la cómica, que se refería al argentino como "un chavalín".

Cuando las luces de la discoteca se empezaban a encender, la que fue reportera en el programa Las que faltaban cuenta que no encontraba al chico con el que había ido y volvieron a cruzarse. Esta vez, Messi empezó a flirtear con ella con "caritas" y sonrisas. "¿Qué haces ahora?" le preguntó el futbolista, pero "una marabunta de gente lo acorraló" mencionando su nombre.

Doble rechazo

En ese momento, y ante lo que estaba ocurriendo, Caramelo decide preguntar quien es. Ante la respuesta de "es el mejor futbolista del mundo" la humorista no pudo evitar exclamar: "¡Qué le acabo de decir que estoy con otro!".

Pero no acaba aquí, cuando salieron de la discoteca la humorista asegura que el jugador del Barça volvió a insistir en que fuera a la fiesta que iba a hacer en su casa. "Y me hubiera ido, pero dije que no porque era tan pobre que como me fuera a casa de ese tío no me echaban de allí ni con tarjeta roja y además no podía pagar el parking" bromea Caramelo, que dice que perdió el tren y que desde entonces "se quien es hasta Tamudo".