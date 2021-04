El gesto machista del líder de Turquía hacia Von der Leyen que ha desatado la indignación en las redes.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha sufrido un gesto machista por parte de las instituciones protocolarias turcas, cuando ha visitado el país junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Ambos presidentes han sido recibidos por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, pero no han recibido el mismo trato. Cuando han pasado a la sala en la que se llevaría a cabo la reunión, los dos hombres se han dirigido directamente a las dos sillas que había colocadas en el centro de la sala. Al ver que no había ningún sitio para ella, la presidenta de la comisión solo alcanzó a expresar un "¿ehm?".

Pasividad ante lo que sucedía

Michel y Erdogan, como si no fuera con ellos o como si lo que estuviera pasando fuera algo totalmente normal, no hacen ningún tipo de gesto ni de referencia. Es más, proceden a sentarse y a ponerse cómodos ignorando la exclamación de Von der Leyen, que se queda gesticulando en el centro de la sala sin saber cómo actuar.

Von der Leyen al darse cuenta q Erdogan sólo ha preparado 2 asientos mismo nivel(poder) y él y Charles Michel ya los han ocupado



Del presi de Turquía no esperaba menos; del presi del Consejo Europeo, algo más #asco #bodylanguage #escenografia #powerwoman pic.twitter.com/bLkKSGXHig — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) April 6, 2021

Ante la pasividad de su compañero de la Unión Europea y del líder turco, la presidenta decide sentarse en uno de los sofás laterales, normalmente utilizados para rangos menores, y no hacer ningún comentario al respecto.

Von der Leyen prefiere no darle importancia

Aunque la alemana no ha hecho ningún comentario al respecto, fuentes cercanas a la reunión han confirmado a Efe que a la presidenta "no le hizo gracia". Aun así, aprovecho durante la reunión para instar al Gobierno turco ha no abandonar el Acuerdo de Estambul sobre la violencia machista: “Es un tema en el que nunca nos cansaremos de insistir, porque obstaculiza el progreso, y esperamos otro enfoque de Turquía. No hemos podido convencer, pero instamos a que reconsidere su postura”.

La Comisión Europea ha reclamado que esta situación no debe volver a repetirse porque ambos presidentes se encuentran en el mismo rango y debían haberse sentado en mismos asientos. No obstante, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha aplaudido la forma de actuar de su presidenta porque "no abandonó el encuentro, sino que participó y jugó su papel. Esa es la mejor respuesta ante un incidente así".

Twitter muestra indignación y critica a Michel

Sin embargo, en Twitter no han sido tan benévolos ni tan políticamente correctos sobre este desplante a Von der Leyen y han juzgado no solo a Erdogan, sino también a Michel y a la propia presidenta por su falta de acción.

A la alemana se le reprocha no haber reclamado cual era su lugar, pero sin duda los peores comentarios han sido hacia Michel, porque, como comenta un usuario, "lo lógico es que se hubiera quedado de pie hasta que le trajeran una silla a Ursula von der Leyen o haberse sentado en el sofá con ella".

Soy Von der Leyen y cojo la puerta y me voy. Ni protocolos, ni diplomacia que valgan. Es la presidenta de la Comisión Europea y tiene que ponerse en su lugar. https://t.co/49Wu0lhJhs — Estefania Molina (@EstefMolina_) April 7, 2021

No es machista únicamente Erdogan, también Charles Michel. Lo lógico es que se hubiera quedado de pie hasta que le trajeran una silla a Ursula von der Leyen o haberse sentado en el sofá con ella.

El feo es para toda la Unión Europea. https://t.co/4rbhLhDa4L — María (@mari_tent) April 7, 2021

Para los que ayer aún dudabáis del comportamiento machista de Erdogan y Michel hacia Von der Leyen.



Cuando era con Juncker y Tusk sí se disponían 3 asientos iguales... #asco #bodylanguage #escenografia #protocolo #powewoman pic.twitter.com/Wdmw6GWa9W — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) April 7, 2021

En que todos los hombres se sentaron en sillas que habían dispuesto para ellos y dejaron de pie, sin silla, a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, que tuvo que buscar acomodo en el sofá dispuesto en la sala para otros menesteres, cuando la invitada era ella. — APODEC (@APODECLPGC) April 7, 2021

La actitud de Charles Michel sentándose a pierna suelta sin importarle si von der Leyen tenía o no asiento dice mucho de los valores de la actual UE. — Raï (@churfer_rai) April 7, 2021

Otros lo han visto como una gran ofensa desde el Gobierno turco a la Unión Europea, asegurando que es un detalle que muestra la debilidad de la institución.

Lo de von der Leyen en Turquía, unido a lo que pasó hace unos meses en Rusia, demuestra que diplomáticamente la UE es un desastre. Humillaciones gratuitas, cómo nadie revisó el protocolo? — Javier Gonzalez (@richese) April 7, 2021

El mensaje no es simplemente machista, también es un ataque directo al carácter federal y unitario de la UE. El presidente confederal (Consejo) se sienta en la silla mientras la presidenta federal (Comisión) queda fuera, dejando claro quién manda realmente. https://t.co/2Z9whSXIuz — Unionista Liberal 🇪🇺 (@SrIberista) April 7, 2021