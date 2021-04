"Lamentamos si alguien se ha sentido desinformado": la DGT desmiente el bulo sobre las mascarillas en el coche

Hace apenas unos días, las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp se hacían eco de una noticia publicada en varios medios de comunicación que hablaba sobre una nueva sanción de la Dirección General de Tráfico (DGT) dirigida a todas aquellas personas que viajen sin mascarilla dentro del coche. Una norma que establecía sanciones como una multa de 500 euros y hasta seis puntos del carné de conducir por quitarse la mascarilla dentro del vehículo.

Según dicha noticia, la cuantía de las multas varía dependiendo de la gravedad y tipología de la falta que se realice. Después de que esta noticia se haya viralizado a través de redes sociales, la Dirección General de Tráfico ha salido al paso de las críticas mediante un comunicado: "En relación con las noticias aparecidas en numerosos medios de comunicación en los últimos días, referidas a la DGT y a las denuncias a conductores por el no uso de mascarillas en los vehículos, esta Dirección General hace las siguientes aclaraciones".

La DGT aclara las dudas: "No es sancionable"

En primer lugar, la DGT recuerda que el organismo no tiene ningún tipo de competencias sobre el uso de las mascarillas en el interior de los vehículos: "El uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública, por tanto, la DGT no tiene competencia alguna en la regulación de la misma". De esta manera, la Dirección General de Tráfico recuerda a los conductores y conductoras que nunca podrían poner una multa por este motivo.

📢 En relación con noticias aparecidas sobre denuncias a conductores por no usar mascarilla, #DGT informa



▶️ El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y NO es SANCIONABLE por DGT, ni con multa ni con puntos. pic.twitter.com/QOa7qbrSkY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2021

De hecho, el organismo incide en que no hay ninguna artículo en la ley de tráfico que registre sanciones contra aquellas personas que no lleven la mascarilla en el interior de los vehículos: "No hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad vial, ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir. Por lo tanto no es sancionable".

"La DGT lamenta que algún ciudadano se haya podido sentir desinformado"

Por esa misma razón, y a pesar de que no haya publicado ningún tipo de información que haya podido llevar a la confusión, el organismo ha optado pedido perdón a sus seguidores y seguidoras por lo sucedido: "La DGT lamenta que algún ciudadano se haya podido sentir desinformado por todas estas falsas noticias publicadas y no contrastadas ni con la fuente, ni con la normativa de tráfico y seguridad vial.

Esto significa que no podrán considerar infracción de tráfico el hecho de no llevar mascarilla en el coche. No obstante, sí que podrán multarte en base a una argumentación de índole sanitaria. Y es que, tal y como ha aclarado el Gobierno en varias ocasiones, el uso de mascarillas en el vehículo es obligatorio siempre y cuando las personas que viajen en el mismo no sean convivientes.