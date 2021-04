"Yo no hablo con gente con mascarilla": el avance de la entrevista de Miguel Bosé que está creando expectación

Las entrevistas del periodista Jordi Évole suelen ser bastante polémicas por las personalidades que se enfrentan a ellas, pero pocas han creado tanta expectación en el público como la de este domingo. Miguel Bosé, el famoso cantante español será el invitado del programa de este domingo en Lo de Évole, de La Sexta.

Bosé ha sido muy criticado en el panorama mediático y en las redes sociales tras sus duras publicaciones en la red social Twitter negando la pandemia de COVID-19, donde decidió desaparecer durante un tiempo tras los ataques que recibió y desactivó su perfil. En estos mensajes que lanzó hablaba de teorías de la conspiración alrededor del 5G y afirmaba que la vacuna era un chip.

Pide a Évole que se quite la mascarilla "pero ya"

En un avance que ha emitido la cadena esta semana adelantan algunos fragmentos en los que el artista comienza recibiendo al presentador con frases con las que reafirma su negacionismo. "Quítate la mascarilla pero ya" le espeta a Évole cuando entra por la puerta: "Yo no hablo con gente con mascarilla".

Bosé asegura con firmeza no ponerse nunca gel hidroalchólico y afirma que nunca se ha realizado una PCR, porque según argumenta hay un plan para que no se sepa la verdad. En vista de estas declaraciones que, en el momento que se está viviendo pueden herir a muchos espectadores, el periodista de La Sexta le pregunta por qué se cree en posesión de la verdad con este tema, a lo que el artista le contesta algo alterado: "¡Dime por qué tengo que respetarle más!".

Niega que su madre falleciera por COVID-19



Desmiente también que su madre, Lucía Bosé, fallecida en marzo de 2020, lo hiciera a causa de este virus y ha sentenciado: "Mi madre no murió de COVID-19 y eso tiene que parar ya". Évole le pregunta si con el tiempo se ha vuelto más conservador, lo que el cantante niega y responde "me he vuelto más lúcido".

Entre otros de los asuntos que tratan y que se pueden ver en el avance de la entrevista de este domingo, están la adicción al sexo y a las drogas, que Bosé asegura que dejó atrás hace ya siete años, y sus problemas vocales que asegura que "van y vienen", pero reconoce haber tenido momentos en los que ha perdido la voz.

El cantante llevaba sin hacer una aparición pública desde que desactivó su cuenta de Twitter y hace unos días borraba todas sus publicaciones en su perfil de Instagram , donde volvía a subir fotografías nuevas con un aspecto renovado. Su primera publicación la compartía con este mensaje: “Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al Universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón, pero sobre todo celebrar la verdad”.