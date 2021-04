La Fiscalía, preocupada por el tono de la intervención del fiscal del juicio contra la 'manada de Sabadell'

La intervención y el interrogatorio del fiscal Eduardo Gutiérrez preocupa en el entorno de los fiscales especializados por la forma y el tono empleado al preguntar a la víctima, pero no dudan que la intención del fiscal es conseguir del tribunal una condena ejemplar y completa para lo que solicita 37 años de cárcel. Es decir, seguir la estela sentenciada por el Tribunal Supremo, en el caso de la manada de Pamplona, y conseguir no solo la condena individual sino también la condena por cada uno de los delitos que cometieron los demás agresores.

En este caso, el fiscal que interviene en el interrogatorio, si cree la versión de la víctima y de hecho trata de que el tribunal no tenga ningún tipo de duda y no pueda considerar un abuso lo que es una agresión sexual.

Hay que preguntar

La fuentes consultadas reconocen que para evitar eso hay que hacer bien las cosas y es obvio que hay que ser delicado y respetuoso. A nadie le gusta preguntar, nos dicen, a una víctima si manifestó oposición pero esa pregunta no se hace porque se dude sino porque los elementos del delito han de quedar acreditados y tiene que quedar claro que a la víctima le forzaron y cómo.

El no hacer preguntas o no ser incisivo podría dar lugar a una sentencia absolutoria porque al tribunal no le haya quedado acreditado todos los elementos del tipo penal.

Cambiar la forma

Con todo, la preocupación de los fiscales especialistas es notoria porque esto lo que pone de manifiesto es la necesidad de formación, educación, sensibilización y reciclaje que deben tener los fiscales para acometer este tipo de causas.

Los fiscales reconocen que queda mucho por aprender y reflexionar y también que hay que revisar los instrumentos con los que se cuenta hasta ahora son totalmente devastadores para las víctimas como es la confrontación con los agresores en el juicio oral y la revictimización de los interrogatorios.

Revisar la actuación

Sobre la posibilidad de revisar la actuación del fiscal Eduardo Gutiérrez “por ahora es prematuro” y es muy difícil hacer algo hasta que termine el juicio, aunque las fuentes consultadas no dudan de la intención del fiscal y su propósito de conseguir una condena justa y creíble.