Antonio Lobato y su incómoda situación con Schumacher: "Me fui de la entrevista..."

Antonio Lobato y Nira Juanco, periodistas encargados de cubrir la información de la Fórmula 1 en España, fueron entrevistados este jueves por el Diario AS para charlar sobre su vida en el paddock y la actualidad del Mundial de F1.

"Yo recuerdo Australia 2004, estaba como un flan", comentaba Lobato sobre el comienzo del primer Mundial que cubrió. "No sabía si estaba capacitado para poder narrar una carrera de Fórmula 1 y que la gente me soportara".

"Siempre lo cuento. Lewis Hamilton tenía una imagen negativa y fue la primera persona que entrevisté en la Fórmula 1 y estuvo encantador y muy amable. Estaba muy reciente el polémico año 2007 con Fernando Alonso y querían ganarse la prensa española", comentaba Nira Juanco. "En Australia iba por el paddock y me dijo "hi, Nira". Tiene el detalle de conocerse los nombres de los periodistas".

A continuación fue cuando Lobato contó su mala experiencia durante una entrevista con Michael Schumacher. El alemán contestó con pocas palabras las primeras cuatro preguntas del periodista español, el cual ya le tuvo que decir lo siguiente. "No tienes muchas ganas de esta entrevista, ¿verdad? 'La verdad es que no', me respondió. Y cogí el micrófono y me fui, dándole la mano cortesmente claro. Evidentemente fue mi pero entrevista y no se llegó a emitir".