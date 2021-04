¿Cómo serán los videojuegos del futuro?: así es una experiencia de realidad virtual en Zero Latency

El mundo de los videojuegos ha cambiado de forma radical durante las últimas décadas. Hemos pasado de jugar a títulos tan sencillos como el Pong en las máquinas recreativas a vivir experiencias completamente inmersivas de la mano de la realidad virtual. De utilizar mandos de lo más rudimentarios a utilizar nuestro propio cuerpo como parte elemental de los juegos. ¿Y cómo será el futuro? ¿Cómo jugaremos dentro de unos años?

Para saber un poco más sobre el futuro de los videojuegos nos adentramos en Zero Latency, una compañía que nos permite disfrutar de todo tipo de aventuras sin salir de su recinto de 220 metros cuadrados ubicado en Madrid. Desde ayudar a Arkie a salvar el mundo de las garras del doctor Maybe hasta darnos un paseo espacial o enfrentarnos a una horda de zombis. Una aventura que comienza nada más entrar en el recinto, donde tendrás que escoger la experiencia que quieras vivir e introducir tus datos para que puedan analizar tu partida y enviarte un correo electrónico al finalizar la misma con tus estadísticas.

Así es Mission Maybee: la última producción de Zero Latency

En nuestro caso probamos Mission Maybee, la última experiencia de la sala madrileña. Una aventura, recomendada para mayores de 10 años, que nos adentra en un universo fantástico que recuerda al universo Tim Burton. Concretamente a casa de Arkie, quien nos pedirá ayuda para acabar con la Corporación Maybee. Desde hace ya mucho tiempo, el malvado doctor Maybe ha estado infectando todo el planeta con una sustancia viscosa y tóxica con el objetivo de crear una especie perfecta.

Por esa misma razón, a lo largo de esta aventura tendremos que ir liberando a todos aquellos animales, plantas y frutas infectadas y enfrentarnos al doctor Maybee. Antes de comenzar la experiencia, y después escuchar el briefing previo a la partida en el que aprendemos a jugar, el gamemaster de la sala nos dará nuestro visor VR, nuestra mochila y nuestro arma. Una serie de elementos imprescindibles para nuestra aventura, pues no podremos iniciarla hasta que todo esté debidamente anclado.

A medida que van avanzando en la partida, los hasta ocho jugadores que pueden participar en la misma deberán disparar a todos los enemigos que encuentren a su paso. Desde águilas hasta todo tipo de larvas que pueden acabar contigo en cuestión de segundos. También al doctor Maybee, lo que nos permitirá salvar el mundo de sus malvados planes. En definitiva, una experiencia para toda la familia que nos permitirá adentrarnos en un mundo especial.

Las experiencias de zombis, las más demandadas

Según nos cuenta el Business Development Manager de Zero Latency, Alberto Marcos en una entrevista para nuestro canal de Twitch, las experiencias más demandadas por el público son aquellas relacionadas con el mundo de los zombis. En nuestro caso probamos Zombie Survival, en la que nos metermos en la piel de hasta ocho militares que tendrán que enfrentarse a una horda de zombis. En esta ocasión contaremos hasta con cuatro tipo de armas, lo que nos permitirá acabar con los distintos zombis de una forma más eficaz dependiendo de sus características.

A medida que avanza la aventura, las hordas de enemigos serán más fuertes, más rápidas y, por consiguiente, más peligrosas. Por esa misma razón, el gamemaster incide en la importancia de mantener las barricadas en buen estado y de mantenerse alerta en todo momento para evitar cualquier imprevisto. Al finalizar la partida, los responsables de Zero Latency te mostrarán tus estadísticas a lo largo de la partida para que puedas compararlas con tus amigos.



Zero Latency y el futuro de los videojuegos

Respecto al futuro de los videojuegos en realidad virtual, Alberto Marcos nos habla sobre un escenario en el que los desarrolladores de juegos comenzarán a realizar versiones para este tipo de experiencias. De hecho, Ubisoft presentará próximamente una adaptación del FarCry 3 que se podrá jugar desde los distintos establecimientos de Zero Latency. Algo que, bajo su punto de vista, comenzará a democratizarse para que todo aquel que desee vivir una experiencia diferente pueda jugar a sus juegos favoritos en realidad virtual.

Por otro lado, Marcos nos habla de la importancia del 5G y del contenido a la nube para crear experiencias que vayan todavía más allá. Entre otras cosas, el Business Development Manager de Zero Latency nos cuenta que en un futuro podrían conectar a equipos que estuvieran en distintas salas de Zero Latency y enfrentarlas entre ellas en enfrentamientos directos. Todo ello durante una charla en la que también se ha hablado sobre nuevas tecnologías como trajes hápticos y visores que nos permiten sumergirnos en una realidad de la que no querremos salir.