Luis Suárez Miramontes ha pasado por el micrófono de SER Deportivos en el día previo al 'Clásico' que puede decantar la carrera por el título de Liga. El gallego, quien defendiera la camiseta del FC Barcelona durante siete temporadas, guarda grandes recuerdos de aquel vestuario en el que a día de hoy se siente identificado con Pedri. Su cuerpo, pese a su talento, obligaron al cuerpo técnico de su época a tomar una peculiar medida, más típica del boxeo que del fútbol.

"El entrenador me puso un 'punching ball' en un vestuario pequeño de Les Corts. Tenía poco cuerpo y me decía que tenía que mejorar. Al acabar el entrenamiento me metía ahí y me hacía estar media hora en el 'punching ball'", reconoció el exjugador, recordando su hartazgo con aquellas sesiones. "Estaba loco ya, empecé un lunes y al acabar la semana fui a la puerta del míster y le dije 'yo en este cuarto no entro más, he venido a ser un jugador, no un boxeador'", continuó.

Décadas después, Luis Suárez se reafirma en su decisión: "No me servía para nada". "Quería que mejorara físicamente, pero no con el 'punching ball'. Lo importante era que mejorara, como mejoré, en el aspecto físico", zanjó, abogando por pulir así la calidad de una joven promesa como es ahora Pedri.

Para el 'Clásico' de esta semana, Suárez avisa que "puede pasar cualquier cosa": "Son partidos muy especiales que no se juegan solo con el físico, también con la cabeza".

El único Balón de Oro español pudo ser protagonista en estos enfrentamientos acumulando nuevas anécdotas entre las que destacó el planteamiento fallido de su antiguo técnico Helenio Herrera. "El Madrid ganó la Copa de Europa y jugamos una semifinal de Copa en el Bernabéu. Herrera en su charla nos dijo 'vamos a aguantarles un poco y después ya veréis que para aquí y para allá. Empezó el partido y a los 20 minutos ya iban ellos ganando 2-0", desveló, a pesar de que la historia acabó teniendo final feliz para los culés: "Después ganamos 2-4, fue un recuerdo muy grande".