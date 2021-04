Frank Lampard ha confesado la angustia que supone jugar al fútbol al más alto nivel. El técnico lo ha hecho en un encuentro organizado por los London Football Awards que recoge el Daily Mail. "El fútbol ha consumido mi vida primero como jugador y luego como entrenador", ha señalado el técnico que fue despedido por el Chelsea el pasado mes de enero.

El inglés ha reconocido que esa angustia ocurre porque "nadie quiere perder su trabajo", aunque asegura que es eso que puede ocurrir al inicio de una carrera deportiva "sin importar lo bueno que seas". Según su relato, el adiós al banquillo del Chelsea le ha proporcionado más tiempo para estar en casa. "Ha sido genial estar con la familia", ha reconocido insistiendo en que es "un problema" resultar consumido por el fútbol cuando "estás dentro".

Lampard asegura que está esperando "el momento y el lugar adecuado" para volver a entrenar y ha reconocido que ha rechazado varias ofertas "muy atractivas" en los últimos meses. "Mis ojos siempre están puestos en el fútbol y siempre trato de mejorar. Intentaré encontrar el momento y la oportunidad adecuada", ha añadido.

El técnico asegura que agradece la "oportunidad" que tuvo para entrenar al Chelsea. "Fue un tiempo increíble", añade insistiendo en sus sentimientos hacia el club y reconociendo que echa mucho de menos a los aficionados ahora que no pueden acceder a los estadios. "Cuando leí los titulares que hablaban de que van a regresar me sentí muy emocionado. No puedo esperar a que eso se produzca", ha añadido.