El PP reclama a Sánchez un plan jurídico que ampare a las comunidades cuando finalice el estado de alarma

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan jurídico que ampare a las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia tras el estado de alarma, lo que, ha dicho, es una reclamación de los populares desde hace un año.

"Si el Gobierno no aporta, por lo menos que se aparte", ha espetado este sábado durante su intervención en el IX Congreso Insular del PP de Tenerife que ha reelegido a Manuel Domínguez como presidente insular.

En este sentido, ha recordado que Sánchez anunció que no prorrogará el estado de alarma más allá de 9 de mayo y la vacunación de 33 millones de españoles a finales de agosto. "Pero la gente ya no se cree nada. No sólo ha minado la credibilidad del PSOE y de la institución que representa, sino también la de la política en general", ha señalado.

Por eso, comentó que el presidente no ha aprobado una ley de pandemia, al tiempo que resaltó que el PP le pide que "aprenda de la pandemia". "Los ciudadanos hemos aprendido y hemos hecho esfuerzos --ha añadido--. Hemos aprendido a llevar mascarilla, a tener distancia de seguridad, a teletrabajar y a tener encuentros telemáticos. Sin embargo Sánchez no ha aprendido nada".

Pide un plan de gestión para las CCAA

García Egea ha criticado que el estado de alarma termine sin un instrumento jurídico que respalde la necesidad de regular a través de mecanismos de la comunidades autónomas a posibles futuras olas o simplemente para gestionar mejor la vacunación.

"Pablo Casado y el Consejo de Estado piden hoy una ley de pandemia y el Gobierno se niega. ¿No han aprendido nada?", al tiempo que propuso aprobar un procedimiento de urgencia, el plan jurídico que, ha afirmado, el PP lleva pidiendo un año para dar amparo a las CCAA y a sus necesidades en la gestión de la pandemia.

Finalmente, para el popular, esto se puede hacer en 15 días, considerando que aún hay tiempo hasta el 9 de mayo.