Sánchez asegura que esta semana habrá más personas "completamente vacunadas que contagiadas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que esta semana habrá más personas vacunadas que contagiadas por coronavirus. Lo ha dicho en un acto del PSOE en la sede de Ferraz, en Madrid, en referencia a las últimas declaraciones del PP acusando a los socialistas y a Podemos de no defender la libertad.

"Frente a quienes llaman a los madrileños a elegir entre los socialistas y la libertad, la auténtica libertad es que esta semana haya en España más personas completamente vacunadas que contagiadas oficialmente por la COVID-19", ha subrayado Sánchez, asegurando que se llegará a medio de millón de dosis inoculadas al día.

En este sentido, ha hablado del concepto de libertad al que apelan otros partidos, y ha alertado de que la libertad de unos no puede pasar sobre los derechos de otros. Asimismo, ha cargado contra los partidos de derecha con un contundente mensaje: "La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de Colón porque la libertad es estar vacunando, y no enredar, sembrar confusión y zozobra sobre las vacunas".

Por ello, ha insistido en ese concepto de libertad para pedir que después de las elecciones del próximo 4 de mayo, Madrid no sea "la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha".

Defensa de la Ley de Cambio Climático

Por otro lado, Sánchez ha aludido al cambio climático y a la defensa de la ley que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados para su remisión al Senado. Además del candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, han participado también la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El presidente ha apelado también a la libertad para defender la Ley de Cambio Climático, asegurando que la libertad no puede ser "para contaminar" sino para "respirar aire limpio", y sobre esa premisa cargó contra el PP por abstenerse en esa votación después de que intentaran tiempo atrás "paralizar Madrid central" o eliminar estaciones de medición de contaminación para "engañarse a sí mismos y engañar a la ciudadanía".

Con respecto a Vox, Sánchez ha acusado a Santiago Abascal de frivolizar con lo que supone el calentamiento del planeta. El tiempo desvelará cuál era "el lado correcto de la Historia", dijo, si la lucha contra el cambio climático o "el negacionismo del dúo de la Plaza de Colón", el de quienes quieren frenar la contaminación o quienes quieren "dar vía libre a la polución".

Sánchez ha alertado de que Madrid está "a la cola" en los parámetros que definirán la competitividad de la economía en un futuro cercano, y ha sentenciado que libertad hoy en día es "proteger la salud, fortalecer la sanidad y limitar la movilidad del virus" para proteger a los más vulnerables. Libertad no es sembrar discordia, añadió, ni "actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España, porque eso es también contrario al interés general de los madrileños".

Crítica a los que se lanzan a "captar tránsfugas"

Libertad, enfatizó, es respetar la voluntad de los electores, y no "lanzarse a captar tránsfugas" de otros partidos; es honrar a quienes sufrieron persecución por defender la libertad de todos, no "arrancar placas" de quienes por hacerlo murieron en prisión o en el exilio; es proporcionar a quienes no tienen recursos un Ingreso Mínimo Vital, no "desentenderse" de la pobreza; es proteger el derecho a la vivienda, dejar "campar a sus anchas" a los fondos buitre.

En ese punto, Sánchez ha dado la enhorabuena a Gabilondo por comprometerse a aprobar una ley autonómica que prohíba a los ayuntamientos de Madrid vender viviendas protegidas o sociales a esos fondos. Libertad, añadió, es proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, no "banalizar" con ello, como hace, aseguró, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

"Proteger y vacunar"

Sánchez se ha mostrado convencido de que "estamos ante el principio del fin" de la pandemia, ante los "últimos meses" de lucha contra el virus, en los que se pueden salvar muchas vidas, por lo que pidió mantener las restricciones necesarias para frenar la curva de contagios, "especialmente" en los territorios con más incidencia, como Madrid. "Protegernos y vacunar" son los dos ejes para frenar la pandemia, insistió.

Sobre "el fin" de la pandemia

Cuando la pandemia haya quedado atrás, ha dicho, "recordaremos muchas cosas", como que unos respaldaban a los sanitarios mientras otros convocaban caceroladas para sembrar "odio y división"; que unos aprobaron el Ingreso Mínimo Vital mientras otros votaban en contra; que unos llegaban a acuerdos en el diálogo social mientras otros optaban por la discordia; que unos defendían el estado de alarma para salvar vidas mientras otros votaban "sistemáticamente en contra de la salud pública y de la defensa de la vida"; que unos organizaban la campaña de vacunación mientras otros emprendían una "campaña de difamación cuando más se necesitaba la unidad", que unos peleaban en Europa para obtener fondos para España mientras otros "intrigaban para que España se quedara sin esos fondos".

La Historia pondrá a cada cual en su sitio, ha concluido, pero "mientras llega ese juicio no podemos esperar", y Madrid no puede ser "la primera región de Europa gobernada por la extrema derecha", por lo que es necesario frenar el próximo 4 de mayo en las urnas al "Gobierno de la plaza de Colón".