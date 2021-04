Cuando el Párkinson te pilla joven

Con 37 años Pedro recibió el diagnóstico. "Yo descubro que tengo Párkinson porque tenía un problema al tocar la guitarra. En la mano izquierda notaba falta de precisión". A partir de ahí, 10 años tomando fármacos y una operación que le está dando calidad de vida.

"Tengo una mala noticia", le dijo la neuróloga a Pedro Salvador. "Tienes Párkinson", me dijo. "En ese momento el mundo cambia, el mundo se transforma. Yo no sabía si llorar, si reir y mi reacción fue así muy inocente. Pero yo cómo voy a tener Párkinson si soy muy inteligente, y recuerdo con precisión la frase que me dijo: Mira Pedro, eres muy inteligente, es una putada, pero tienes Párkinson, y aquí la enfermedad no tiene nada que ver con la inteligencia", relata.

Durante 10 años estuvo tomando fármacos que le permitían llevar una vida "medio normal", pero después tuvo que someterse a una operación. "Una neuroestimulación profunda que te implantan en el cerebro un par de electrodos que te dan una descarga eléctrica, que compensa la pérdida de dopamina. El cambio fue realmente significativo y noté una mejoría enorme".

Los síntomas y la prevención

"Hablar de prevención en Párkinson es complejo. Yo ni fumaba, ni bebía, ni me drogaba y he desarrollado la enfermedad. En cualquier caso siempre es saludable alimentarse bien y hacer deporte, como para cualquier otra enfermedad", explica. Y desde la experiencia aconseja estar pendiente de determinados síntomas. "Un indicador bastante significativo es cuando la gente se desequilibra de forma sistemática, cuando se tropieza, cuando se cae sin saber por qué. Muchas veces lo que hay detrás es que ya hay síntomas de que puedes tener algún tipo de trastorno neurológico", cuenta Pedro.

Las cifras del Parkinson

Más de 7 millones de personas de todo el mundo sufren este trastorno neurológico. Tras la enfermedad de Alzhéimer, es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que más de 150.000 personas padecen la enfermedad en España.

Aunque se trata de una enfermedad cuyo mayor factor de riesgo es la edad, lo que hace que un 2% de las personas mayores de 65 años y un 4% de los mayores de 85 padezcan Párkinson en España, no es una enfermedad que solo sea exclusiva de las personas mayores: existen casos en los que el inicio de la enfermedad se da en la infancia o en la adolescencia y aproximadamente un 15% de los nuevos casos que se diagnostican cada año corresponden a personas menores de 50 años.

COVID-19 y Párkinson

El 70% de los pacientes con Párkinson considera que la COVID-19 ha tenido un impacto negativo en su enfermedad. El 66% de los pacientes experimentó un empeoramiento de sus síntomas durante el primer confinamiento. "No hay evidencia de que los pacientes con Párkinson tengan un mayor riesgo de contraer COVID-19 o de tener un peor pronóstico en caso de resultar contagiados, pero es innegable el impacto que la pandemia está teniendo en el empeoramiento de la función motora y en el desarrollo de síntomas psiquiátricos -como estrés, depresión o ansiedad- como consecuencia del aislamiento o las restricciones a la movilidad”, destaca el Dr. Diego Santos, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Sobre la vacuna el criterio es claro. "A menos que haya una razón específica que impida su administración, recomendamos a los pacientes con Párkinson su vacunación porque los beneficios y los riesgos no son diferentes a los de la población general y porque consideramos que es prioritario que estén protegidos contra la COVID-19", concluye el Dr. Santos.