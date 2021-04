Cristiano Ronaldo tiró este domingo su camiseta y todos los medios italianos hablan este lunes de lo que pudo causar el polémico gesto. La versión 'oficial' asegura que el portugués se la lanzó a un recogepelotas, pero la Gazzetta habla de un enorme "descontento" del delantero después de no haber anotado ningún gol en la victoria de la Juventus ante el Genoa (3-1), en la que los goles los firmaron Kulusevski, Morata y McKennie.

"Los que estaban cerca seguramente habrán escuchado la petición del recogepelotas, que Ronaldo satisfizo de una manera un tanto torpe (y grosera). Pero el descontento exhibido durante y después del partido se mantiene, y quizás esconde un malestar más profundo ligado a las dudas sobre el futuro", señala el medio de referencia en Italia.

Según este periódico, Cristiano no ocultó un "nerviosismo" evidente durante todo el encuentro. "Se la quitó a varios compañeros, se peleó con Perin [...], se enfadó cuando Szczesny lanzó el balón fuera porque había un jugador del Genoa en el suelo", añade el diario insistiendo en que el delantero pidió a sus compañeros que no dejaran de atacar en ese momento en el que el rival estaba con diez jugadores.

"El veneno lo llevó al vestuario, donde se desahogó golpeando las paredes", añade el rotativo italiano. Andrea Pirlo, técnico de la Juventus, no confirmó el extremo, pero reconoció que Cristiano "estaba enfadado porque no logró marcar". A su juicio, es "normal" que alguien como él quiera mejorar. "No habrá multas ni nada de eso [...] Le puede pasar a cualquier jugador", aseguró.