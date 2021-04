Jorge Martín, el piloto debutante de Pramac Racing está siendo el gran rookie de la temporada con su espectacular rendimiento en las primeras dos carreras de la temporada. Especialmente, en el GP de Qatar, donde consiguió la pole el día de la clasificación para después subirse al tercer cajón del podio en la carrera del domingo. Un hecho histórico y que nunca olvidará en su trayectoria, pero que no ha terminado con un final tan feliz como le gustaría, así lo confesó en unos de sus directos de Instagram con uno de sus aficionados.



Jorge Martín: "El trofeo me lo he dejado en Qatar, me lo olvidé en la oficina, tuvimos mucha prisa para irnos del circuito", relató sobre uno de los aspectos más escondidos en la élite del motocislismo. Una de las cuestiones que surgen entre los aficionados a la categoría reina de este deporte es donde se almacena la cantidad indecente de trofeos de cada piloto, pues bien, si nos fijamos en el ejemplo del español Jorge Martín, se quedarían sin muchos de ellos.

Su rendimiento no está pasando desapercibido en el paddock, y como se apuntaba anteriormente, está trabajando sin descanso para llevarse el logro moral como el mejor rookie de la temporada: "Me esperaba haber hecho algún podio durante la temporada, pero no tan rápido. Estoy aprendiendo muy rápido, el equipo está impresionado. Tengo una gran moto, al final Ducati me da material oficial. No puedo pedir más, es un equipo increíble. Hemos hecho una gran piña, somos una pequeña familia en el 'paddock'. Al final con un buen trabajo y una buena moto, con talento todo se consigue".

El madrileño brilla en la pista con un pilotaje innovador, ya que nadie en el paddock toca más la pista que él en cada curva.