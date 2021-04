El policía que mató a un afroamericano en Mineápolis asegura que confundió su pistola y su táser

El agente de la Policía que mató este domingo en Mineápolis a un joven afroamericano habría confundido su pistola con el táser, según se desprende de la cámara que llevaba el propio policía, que grabó lo ocurrido. La Policía de Brooklyn Center ha publicado este lunes la grabación de la cámara del policía, en la que se ve al agente aproximándose al vehículo Daunte Wright, de 20 años, y pidiéndole que salga del coche. Los agentes intentan maniatar a Wright, pero se zafa y se vuelve a meter en su vehículo.

El agente saca un arma y grita "¡Táser!" y después de disparar se lamenta de inmediato "¡Mierda! Le he disparado", afirma, según el audio de la grabación. "Cuando vi el vídeo y escuché las órdenes del agente, deduje que tenía intención de sacar el táser, pero disparó al señor Wright con una sola bala", ha apuntado el jefe de la Policía de Brooklyn Center, Tim Gannon, según recoge la prensa local. "Después de verlo y de ver la reacción del agente lamentándose de inmediato, creo que ha sido una utilización accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright", ha argumentado.

El agente está dado de baja provisionalmente y se ha abierto una investigación por parte de la Oficina de Detención Criminal de Minesota. La muerte de Wright ha desatado protestas contra el racismo y la violencia policial, ya que en esa misma ciudad el año pasado murió el afroamericano George Floyd, ahogado durante una detención policial.

El afroamericano Daunte Wright, fallecido en Minesota tras recibir un disparo en el cuello de un agente de la Policía / STEPHEN MATUREN (EUROPA PRESS)

La madre de Wirght, Katie Wright, ha manifestado que su hijo la llamó por teléfono el domingo para decirle que la Policía lo había parado por tener un ambientador colgado de su espejo retrovisor —algo que está prohibido en Minesota—. En un primer comunicado, la Policía indicó que los agentes pararon a un hombre por cometer una infracción de tráfico a las 14.00h, antes de descubrir que tenía una orden de arresto pendiente.

Biden pide calma a los manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a la calma tras la muerte del joven afroamericano Daunte Wright por un disparo de la Policía el domingo en la ciudad de Brooklyn Center, en Minesota. "Pienso que tenemos que esperar y ver lo que depara la investigación. La investigación completa. Todos han visto la grabación de la cámara que llevaba (el policía). Es bastante gráfico", ha afirmado Biden en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

"La cuestión es si fue un accidente o fue intencionado. Es lo que deberá determinar la investigación. Mientras tanto, quiero dejarlo claro otra vez: no hay nada que justifique los saqueos. Nada. Nada que justifique la violencia. La protesta pacífica sí es comprensible", ha subrayado, según recoge el periódico estadounidense 'The Hill'. Biden se ha puesto ya en contacto con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y las autoridades de Brooklyn Center, aunque todavía no ha hablado con la familia de la víctima.