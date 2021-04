Fernando Simón dice que no le constan datos falsos en Madrid y que la letalidad es similar a otras comunidades

El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Comité de Seguimiento de la COVID que se observa un incremento en la transmisión en los últimos días, pero "no a la velocidad que se observaba en otras olas". Simón ha insistido en ser muy cuidadosos con la interpretación de los datos.

"Observamos también un incremento en las Unidades de Cuidados Intensivos. Estamos en una ocupación del 21,6% en camas de UCI. La positividad de las muestras va incrementándose décima a décima", ha avisado. En cuanto a la letalidad del virus, Simón ha explicado que 248 personas han fallecido en los últimos 7 días y que la letalidad en las últimas semanas es de las más bajas, del 0,6-0,7%.

En España se están estudiando 12 casos de trombos graves que se han producido en personas vacunadas.

"No quiere decir que se haya producido por la vacuna. Sabemos que es un posible efecto secundario de esta y otras vacunas. Hasta ahora tenemos puestas algo menos de 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca. Algunos de los 12 trombos detectados serían esperables incluso aunque esa persona no se hubiese vacunado", ha explicado Simón.

Los datos en la Comunidad de Madrid

Simón ha explicado que en la Comunidad de Madrid ha habido más casos y por lo tanto más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar al de otras comunidades: "A mí no me consta que los datos que da la Comunidad de Madrid sean falsos. Tienen la misma calidad que otras comunidades. No creo en absoluto que estén falseando".

Respecto a la vacunación de los mayores, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha dicho que el 91,4% de los mayores de 80 años tienen ya al menos una dosis de vacuna: "El 51% ha recibido las dos dosis. La vacunación, claramente, va a permitirnos el control de la epidemia".

¿Estamos ya en la cuarta ola?

Preguntado sobre si estamos ya comenzando la cuarta ola, Fernando Simón ha explicado que dependerá de lo qeu ocurra en los próximos días: "La transmisión que estamos viendo y que veremos esta semana es la que se produjo durante la Semana Santa. No podemos frenar lo que ya pasó. Sí que podemos frenar lo que pase de aquí en adelante, podemos evitar llegar a los 250 o a los 300 de incidencia acumulada, aunque la incidencia va a seguir subiendo poco a poco en los próximos días".

La incidencia en España ha subido 17 puntos este fin de semana y Sanidad ha notificado 22.744 contagios y 197 muertes. En lo que respecta a la incidencia acumulada a nivel nacional, este lunes se sitúa en 199 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

¿Qué hacer con la segunda dosis de los vacunados con AstraZeneca?



Tras la decisión de Sanidad de limitar la vacuna de AstraZeneca al grupo de entre 60 y 69 años, apareció el dilema de qué vacuna administrar en la segunda dosis. Simón ha recordado que la persistencia de las defensas de la vacuna de AstraZeneca se mantiene cuatro o cinco meses, como mínimo.

"Tenemos tiempo para valorar cuál sería la mejor estrategia para completar la pauta de vacunación de quien ya ha sido inoculado con AstraZeneca sin tener que correr. Hay varias opciones. Se puede dar una segunda dosis de AstraZeneca, con otro tipo de vacuna y se puede no dar una segunda dosis. Tenemos tiempo para estudiar estas opciones", ha insistido.