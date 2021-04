La carta de un director de instituto que se ha hecho viral por restar importancia a los exámenes.

Este director de instituto ha conseguido hacerse viral en las redes sociales gracias al mensaje que ha enviado a los padres de sus alumnos en una carta que se ha hecho viral y en la que ha querido restar importancia a los resultados de los exámenes para visibilizar que lo importante son las aptitudes y no la nota.

"Los exámenes de sus hijos comenzarán en breves y sé que todos están muy ansiosos porque les vaya bien; es comprensible" comenzaba a explicar Amalio Gutiérrez en la carta que uno de los alumnos del centro ha subido a Twitter y que un famoso tuitero ha compartido en su perfil, conseguido más de 32 mil retuits.

Lo importante no son las notas, sino las aptitudes

El director de este instituto de secundaria ha querido recordar a los padres de sus alumnos que las notas no son siempre lo más importante, y ha destacado que "hay un artista, que no necesita entender matemáticas". Gutiérrez ha explicado a los padres a través de ejemplos como este, o el de un atleta o un músico, que los intereses de sus hijos son lo importante, y no es necesario destacar en todas las asignaturas: "Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida".

El director de mi colegio ha enviado este comunicado a todos los padres. Increíble. pic.twitter.com/EL7V9Ph3v2 — Juanpe 🚀 (@s_juanpe) April 11, 2021

Por esta razón, anima a los padres "si su hijo saca buenas notas, ¡Genial! Pero si no lo hace... Por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo". De esta manera, intenta quitar el foco de los resultados de los exámenes como lo que siempre ha parecido importar más y ha destacado que ante la frustración de los estudiantes, le resten importancia, no lo juzguen y le digan lo mucho que le quieren porque "¡Es solo un examen!".

La carta ha emocionado a Twitter

Por ello destaca que los jóvenes están hechos para proyectos mucho más importantes en su vida que sacar la mejor nota en un examen y ha terminado firmando la carta con una bonita frase que ha emocionado a los usuarios de las redes sociales: "Lo importante en la vida, no es que una persona sea perfecta en todas los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene".

Una carta que ha abierto un bonito debate en Twitter sobre si realmente las calificaciones son determinantes en la enseñanza y en el futuro de un niño, y que ha obtenido el apoyo de muchos usuarios.