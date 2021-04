"He consumido casi dos gramos diarios": Miguel Bosé revela su adicción a las drogas y el día que lo dejó todo

La Sexta ha emitido este domingo la primera parte de la esperada entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en Lo de Évole. Una entrevista, para la que se ha tenido que trasladar hasta México, en la que el comunicador y el artista han tratado todo tipo de temas. Desde algunos de los más personales, como puede ser su adicción a las drogas durante los últimos 20 años o la relación con sus familiares, hasta los relacionados con la pandemia por la COVID-19, de la que se ha mostrado tan crítico durante todos estos meses.

En este primer programa, Lo de Évole se ha centrado el lado más personal del cantante. Después de hablar sobre su etapa actual en México, y de reconocer que actualmente no tiene demasiada vida social, el cantante ha vuelto al pasado para recordar una juventud marcada por las drogas: "He sido salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias... todo".

"Pasé casi 20 años muy enganchado"

Todo ello como consecuencia, tal y como explica Miguel Bosé, de un desamor: "Un día llamé a unos amigos a la una y media y les dije que quería salir e irme de fiesta. Se despertaron, se cambiaron y nos fuimos. Esa noche me tomé mi primera copa y mi primera raya. A partir de ahí solo conocí la noche y la parte oscura de Miguel Bosé, que era muy necesaria para estar equilibrado". Y es que, bajo su punto de vista, las drogas le permitían ahondar en su creatividad: "Las drogas son un estado que, bien utilizados, dan mucho conocimiento y puntualmente unas visiones cosas que son interesantes y revolucionarias".

Sin embargo, el artista reconoce que pierden el sentido cuando empieza a ser un consumo habitual: "El espíritu deja de ser aliado a ser enemigo". A raíz de su primera raya, Miguel Bosé reconoce que estuvo tres años en los que estuvo muy enganchado a las drogas: "Me desperté un día y dije que se acabó. Se acabó las salidas, trasnochar, los antros". Sin embargo, no sería hasta hace aproximadamente siete años cuando dejó todas las drogas. De esta manera, el artista se pasó consumiendo drogas desde 1989 hasta 2015, aproximadamente: "Pasé casi 20 años muy enganchado".

Los problemas de Miguel Bosé con las drogas: "He llegado a consumir hasta dos gramos diarios"

Lo que en un primer momento era diversión y fiesta, tal y como reconoce Miguel Bosé, acabó convirtiéndose en dependencia: "Cuando ya ser traslada a diario, empieza a perder la gracia y causa problemas serios. Problemas de conciencia. Yo he llegado a consumir casi dos gramos diarios, he fumado maría y éxtasis". Todo ello hasta que un día decidió dejarlo todo para hacer frente a sus responsabilidades: "Fue todo el mismo día".

Miguel Bosé recuerda que estaba subiendo las escaleras hacia el escenario durante un ensayo previo a un concierto cuando su road manager le dijo que tenía todas las drogas listas para consumir. En ese preciso instante, y después de recordar las responsabilidades que tenía con su familia, decidió dejarlo todo de golpe: "Las fuerzas que le hacen tomar estas decisiones tan radicales a uno solo vienen de dentro". En ese momento se acordó de sus hijos y decidió punto y final a su experiencia con las drogas. Desde entonces, el artista reconoce que no ha vuelto a tener la necesidad de drogarse y que lo ha dejado por completo.