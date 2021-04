Lallana: "En la final de la Champions me sentía como un conejo entre los focos"

La final de la Champions de 2018 que el Real Madrid ganó al Liverpool es, obviamente, de grato recuerdo para los madridistas, a pesar de que fue el último partido de Cristiano Ronaldo de blanco. Todo lo contrario para los red. Quizá el que peor lo pasó aquel día fue Karius, que tuvo dos enormes errores que acabaron en sendos goles. Sin embargo, hay otro futbolista que lo pasó muy mal aquel 26 de mayo y ese es Adam Lallana.

Ahora lo ha hecho saber en una entrevista en el podcast The Super 6 Podcast. "Estaba petrificado. Había tenido un año terrible, había tenido una lesión tras otra y no encontraba mi ritmo en el campo. Justo acababa de recuperarme de una gran lesión muscular, creo que sólo había jugado 15 minutos en el último partido de la Premier League, y no tenía ninguna forma", ha comenzado.

El delantero inglés ha explicado que lo pasó fatal: "No me podía acercar a nadie. No podía acercarme a Modric o a cualquiera. Sólo corría alrededor de todos, me sentía como un conejo entre los focos".

"Si juegas al fútbol sabrás que lo peor es entrar en un partido después de 20 ó 25 minutos, y si encima no tenía ninguna forma y el partido era de esa magnitud... Recuerdo que corría por todos lados y llegaba tarde a los duelos, estaba asfixiado. En ningún momento pensé 'Wow, he jugado la final de la Champions', sino que más bien dije: ‘Gracias a Dios que no he cometido ningún error que nos haya costado un gol", ha relatado.