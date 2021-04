Cuidado con este peligroso correo relacionado con la DGT sobre tu carné de conducir: así pretenden robarte

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de estafadores pretende hacerse con tus datos personales con distintos motivos. Y es que, una vez hayan recabado esta información básica sobre ti, pueden usarlos en tu contra. Entre otras cosas, los responsables del ataque pueden hacerse pasar por ti gracias a tu DNI o incluso pedirte un rescate a cambio de esta información confidencial.

Para ello, y como viene siendo habitual, los estafadores vuelven a recurrir a la estafa de tipo phishing. Un tipo de ataque mediante el que los responsables del golpe se hacen pasar una compañía de renombre o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla. En este caso por la DGT, una de las más comunes en este tipo de ataques.

Así intentan engañarte: te piden tu DNI y tu carné de conducir

En primer lugar, los responsables del ataque que se hacen pasar por la DGT te escribirán para decirte que tu permiso de conducir requiere identificación tras la caducidad del mismo en su sistema. A pesar de que no te haya caducado, y que no lo vaya hacer hasta dentro de unos años, los estafadores tratarán de engañarte con el objetivo de conseguir tus datos de la manera más rápida posible. Por esa misma razón, y después de revelarte la razón por la que te han escrito, te pedirán una serie de datos personales.

⚠️📢 Nos informan sobre nuevos correos 📥comunicando falsas multas de DGT o con falsas caducidades del permiso. ¡Ojo! 👁️No proporciones ningún dato ni pinches en ningún enlace. Elimínalos directamente 🗑️#phising #falso #fake pic.twitter.com/GVP5KVOr2C — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 12, 2021

Primero, los estafadores te pedirán una fotografía tanto anversa como reversa de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). A continuación, también te pedirán que hagas lo propio con tu carné de conducir y un selfi.Todo ello para demostrar que eres tú y que no les estás intentando colar algún DNI o carnet de conducir que no sea el tuyo. Con el objetivo de que lo hagas cuanto antes, tratarán de meterte prisa de mil y una formas: "Es importante que se realice con la mayor brevedad posible desde la recepción de este correo electrónico automatizado para evitar futuros inconvenientes.

Cómo no caer en la trampa: estos son los pasos a seguir

A pesar de que pueda parecer un correo real, pues cuenta con el logo de la DGT en el remitente, existen varios factores que nos demuestran, en cuestión de segundos, que nos enfrentamos a una estafa. Desde la dirección desde la que nos está llegando el correo electrónico hasta el lenguaje utilizado. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso. Desde Entelgy Innotec nos ofrecen algunos consejos para no caer en la trampa.

Desde comprobar que la dirección del remitente del correo es la correcta, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores. Por otro lado, la compañía recomienda no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.