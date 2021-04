Ser Podcast organiza su segunda charla: 'El podcast perfecto'

Este jueves, 15 de abril, a partir de las 12:30 horas, tendrá lugar la segunda de una serie de tres charlas que la Cadena SER va a realizar, en el mes de abril, en el marco de su proyecto SER PODCAST.

La charla El podcast perfecto contará con la participación de Ana Alonso, coordinadora de SER PODCAST; el periodista y escritor Nacho Carretero, que colabora en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER con la sección Comando N, disponible en el catálogo de SER PODCAST; el director y presentador del programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER, Dani Garrido; la escritora Ángeles Caso, presentadora y directora en la Cadena SER del programa Mujeres con las botas puestas, que forma parte del amplio catálogo de SER PODCAST; el humorista Juan Carlos Ortega, que colabora y presenta distintos programas de la Cadena SER y ocupa un lugar destacado en la sección de humor de SER PODCAST con Las noches de Ortega y Universo Ortega; y el subdirector del programa La Ventana de la Cadena SER, Roberto Sánchez, autor de El juego de los detectives, una de las secciones de mayor éxito del programa que ahora puede consumirse también en formato podcast en SER PODCAST.

La jefa de cultura de la Cadena SER, Pepa Blanes, que dirige y presenta El cine en la SER, será la encargada de moderar esta segunda charla que abordará, entre otras cosas, la gran variedad de contenido en el mundo del podcast.

Los participantes hablarán no solo del amplio catálogo de podcasts disponibles en las distintas plataformas que ofrece el mercado, también abordarán el ‘boom’ de este nuevo formato de comunicación en Estados Unidos, y la gran acogida que está teniendo en España; debatirán sobre las distintas temáticas (literatura, ficción, deporte, economía, …) y las que más auge están teniendo en estos momentos; del fenómeno al que cada vez más se suman grandes nombres del mundo de la cultura, política etc como el podcast “Renegades: Born in the USA” de Barack Obama y Bruce Springsteen; y demás detalles que pueden hacer que un podcast se convierta en referente o en un auténtico fracaso.

La charla podrá seguirse en directo a través de la app de la SER, cadenaser.com y todos sus canales de RRSS (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin). La siguiente charla se anunciará en los próximos días.

Sobre Ser Podcast

El pasado 16 de marzo, la Cadena SER ponía en marcha su nuevo servicio de podcast, SER PODCAST. Los seguidores de la SER pueden encontrar en SER PODCAST podcasts originales, reconocibles e imprescindibles de la Cadena SER. La SER pretende, con este nuevo proyecto que arrancó con una oferta de 65 podcasts, reforzar su posición como líder del mercado del audio en España, aspirando a convertirse en la opción preferida de contenido de información y entretenimiento de audio on demand. Con SER PODCAST, la emisora suma a la fuerza de sus directos la mejor oferta de contenidos de podcast en español con una cuidada selección de sus principales programas y de las secciones de estos, así como de podcasts originales. Consulta más información aquí.