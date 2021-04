Hay más posibilidades de ganar la lotería que de sufrir un trombo por inoculación de AstraZeneca

Hay diez veces más de posibilidades de ganar el gordo de la lotería ( 0,001%) que de sufrir un trombo por vacunarse con AstraZeneca. Los datos recopilados por investigadores de la Universidad de Cambridge concluyen que, a nivel global, la posibilidad de tener un efecto adverso causado por la vacuna es "ínfima" de un 0,0001%. Es decir, diez veces menos que de que te toque el gordo. También es menor que de que te caiga un rayo (0,0002%).

El balance entre el beneficio de vacunarse con este fármaco y el mínimo riesgo que supone es mayor para quienes tienen más de 60 años porque para ellos el Covid puede ser más grave. Según estudios recientes publicados por la revista estadounidense 'The New England Journal of Medicine', se ha detectado una proteína que podría ser la causante de originar trombos. No obstante, los beneficios siguen siendo mayores que los riesgos.

El grupo de edad entre 20 y 29 años son quienes tienen más posibilidades de padecer algunos efectos adversos: el 1,1 entre 100.000 personas. De 30 a 39 años, la probabilidad baja hasta el 0,8 entre 100.000. De 40 a 49 años al 0,5 entre 100.000 y 50 a 59 des del 0,4 entre 10.000. A partir de 60, el riesgo de trombosis se reducen al 0,2 entre 100.000 personas. El riesgo de morir de coronavirus en España a partir de esa edad es del 2,3% según datos del ministerio de Sanidad.

Un grupo de investigadores españoles ha detectado "variaciones epigenéticas" (es decir, en los interruptores químicos que regulan la actividad del ADN) en individuos que desarrollaron un COVID-19 más severo. Se podría decir que el 13% de la población presenta esta "firma epigenética", por lo que "este es el grupo de máximo riesgo al que debemos tener especial cuidado", advierte la doctora Aurora Pujol, profesora en el ICREA y jefa del Grupo de Enfermedades Neurometabólicas.