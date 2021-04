El Real Madrid certificó su pase a las semifinales de la Champions League después de empatar a cero en Anfield frente al Liverpool y hacer buena la victoria en el Alfredo Di Stéfano.

El partido fue extremadamente sufrido para los blancos, que durante muchos minutos se vieron agobiados por la presión y el ataque rival. Difícil fue incluso el viaje al estadio, ya que un grupo de energúmenos rompieron una luna del autobús del Real Madrid por un botellazo.

Fede Valverde fue preguntado en ESPN al respecto y su contestación no dejó indiferente a nadie: “No pasa nada, yo que vengo de allá (Montevideo), no pasa nada. Te da el plus de decir, ‘ahora en el campo, voy a salir a matar y lo voy a dejar todo”. Una respuesta por la que ha sido muy alabado en redes sociales.

El futbolista jugó infiltrado y con un enorme hematoma en su pie, como pudimos ver por una imagen que compartió su novia Mina Bonino en redes sociales.