LaMarcus Aldridge se retira: "Lo que sentí es una de las cosas más aterradoras que he experimentado"

LaMarcus Aldridge ha anunciado que se retira de la NBA debido a que en el último encuentro que jugó el pasado 10 de abril sintió que el corazón le latía de una forma anormal.

"Mi último partido lo jugué con una irregularidad en el latido. Esa noche el ritmo empeoró, lo que hizo que me preocupase aún más. A la mañana siguiente le conté al equipo lo que estaba pasando y se comportaron de manera sensacional llevándome al hospital para que me hicieran un chequeo. Aunque ahora estoy mejor, lo que sentí en mi corazón aquella noche sigue siendo una de las cosas más aterradoras que he experimentado", cuenta Aldridge en el comunicado que ha escrito en sus redes sociales.

La noticia ha tenido un impacto tremendo en la competición, pues Aldridge no hacía ni un mes que se había unido al proyecto de los Brooklyn Nets, equipo para el que muchos es el gran favorito al anillo esta temporada. "Nunca sabes cuando algo llegará a su fin, así que trata de ser feliz todos los días. Yo sinceramente puedo decir que lo he sido", escribió al final del comunicado.

LaMarcus Aldridge abandona el baloncesto profesional tras 15 años en la NBA, habiendo sido siete veces All-Star y cinco veces All-NBA, habiendo jugado durante casi toda su carrera en los Portland Trail Blazers y los San Antonio Spurs, pues con los Nets apenas ha jugado un puñado de partidos.