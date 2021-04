Aubameyang anuncia que contrajo malaria durante el parón de selecciones con Gabón

Pierre-Emerick Aubameyang ha anunciado en su cuenta de Instagram que durante el parón de selecciones con Gabón contrajo malaria.

El jugador africano se había perdido el último encuentro del Arsenal ante el colista, el Sheffield United, por enfermedad y el propio futbolista ha aclarado este jueves que se trata de malaria.

"Hola chicos, gracias por todos los mensajes y llamadas. Desafortunadamente, contraje malaria hace unas semanas cuando estaba en el equipo nacional en Gabón. Pasé unos días en el hospital esta semana, pero ya me siento mucho mejor cada día, gracias a los excelentes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me sentí yo mismo durante las últimas dos semanas, ¡pero pronto volveré más fuerte que nunca!", escribió en su Instagram.