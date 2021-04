"Los primeros años lloré mucho": Kristian Pielhoff revela sus duros inicios en 'Bricomanía'

Kristian Pielhoff ha heredado la pasión por los viajes de su padre y las manos de su madre. Algo que le ha permitido dedicarse tanto al mundo del turismo como del bricolaje, donde dio el salto a la fama gracias al programa Bricomanía. A pesar de que cursó estudios de técnicas turísticas en la Universidad de Deusto, el vasco acabó presentando uno de los programas más míticos de la televisión española. Un programa que arrancaba en 1994 y que se mantendría en antena hasta hace apenas unos meses, cuando Atresmedia decidía prescindir del mismo.

¿Y cómo llegó un técnico de turismo a presentar un programa de la talla de Bricomanía? A través de un casting, tal y como explica en el canal de Twitch de la Cadena SER: "Mi hermana me dijo que había un casting cerca de casa y, como veía que yo siempre estaba trajinando cosas, me propuso que me presentara". Un casting al que se presentaron unas 200 personas, a quienes acabó batiendo para hacerse con el cargo de presentador a pesar de que no contaba con experiencia previa en el sector".

Los duros inicios de Bricomanía

A pesar de que recuerda con cariño su paso por la televisión, Pielhoff reconoce que los inicios fueron muy complicados: No solo por las largas horas de rodaje, tal y como explica en el canal de Twitch de la Cadena SER, sino por la presión y los ataques que recibía por parte del que por aquel entonces era su jefe: "Los primeros años lloré mucho cuando terminaban los programas". Y es que, durante las primeras temporadas del programa, el presentador reconoce que la relación con su jefe fue "casi de acoso, de mobbing y de bullying": "Fue una cosa muy dura, pero dije que tenía que sacarlo adelante porque creía en esto y la empresa también, así que decidí ir para adelante".

En una conversación telefónica posterior, el presentador del programa asegura que recibía continuamente críticas por parte del que por aquel entonces era su jefe: "Me decía que no tenía ni idea y que lo hacía mal". A pesar de que al principio era sutil, con el paso del tiempo comenzaron los gritos e incluso las recomendaciones de índole personal. Kristian reconoce que la única manera que tenía de evadirse durante aquella etapa era irse a pasear por la playa y desconectar.

El consejo de Kristian Pielhoff a quienes han pasado por su situación: "Que nunca te afecte psicológicamente"

Una forma de actuar que difiere mucho de la que habría tomado si los hechos hubieran tenido lugar a día de hoy: "Era joven y tenía aguante. Hoy hubiera cogido el taladro percutor con siete brocas del dos y medio y hubiese hecho alguna locura". De hecho, y después de contar su historia, el vasco ha recomendado, a todas aquellas personas que estén viviendo una situación de este calibre, que hagan frente al problema: "Que nunca te afecte psíquicamente".

Por suerte, el presentador reconoce que el tiempo puso las cosas en su sitio y que la persona desapareció. Eso ayudó a que la alegría y la creatividad volviera al equipo y que consiguieran hacer "algo muy bonito" que realmente les llenaba como personas. Tanto es así que llegaron a grabar más de mil programas, convirtiéndose así en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión española.

Las anécdotas de Kristian en Bricomanía: desde la puerta que era demasiado grande hasta su obra más complicada

Entre las distintas anécdotas que ha contado en nuestro canal de Twitch, Kristian recuerda algunas como el día que tuvo que trabajar a contrarreloj para montar una puerta que no coincidía con las medidas de los marcos: "Ha habido cagadas. Una vez íbamos a sustituir una puerta con otra y, después de explicar que había que poner la puerta nueva, resulta que era 40 centímetros más grande". Esto, unido a que no había más puertas con las medidas necesarias para el escenario en cuestión, llevó al equipo a trabajar a destajo para que la puerta cupiera entre los marcos: "Al final conseguimos que abriera y cerrara".

Por otro lado, también recuerda el día que tuvieron que montar una piscina en la casa del jefe. Un día, en el que estuvo reunido todo el equipo para sacar adelante la situación, en la que estuvieron expuestos a altas temperaturas: "Lo que sudé allí en pleno verano, el calor que hacía en el agujero ese". Un sinfín de anécdotas para un programa que hace apenas unos meses decía adiós.

El fin de Bricomanía y sus nuevos proyectos

A pesar de ello, Kristian Pielhoff no para. El presentador reconoce que le gustaría volver a la televisión pero que, mientras tanto, está creando un nuevo formato de programa dirigido a redes sociales que saldrá muy pronto. Por otro lado, el vasco continúa trabajando como guía turístico. Si bien es cierto que la pandemia le ha llevado a poner en pausa algunos de estos proyectos, ya que no concibe salir de viaje con la situación actual, Pielhoff reconoce que espera retomar su actividad a partir de diciembre.

Por lo tanto, Pielhoff sigue ligado directamente a aquellas pasiones que heredó tanto de su padre como de su madre. Por una parte el espíritu aventurero de su padre, fundamental para convertirse en guía turístico y dar la vuelta al mundo en varias ocasiones y, por la otra, las manos de su madre en materia de bricolaje.