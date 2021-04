Los aerosoles de asintomáticos pueden ser la causa de hasta el 60% de los contagios del SARS-COV-2

Uno de los factores que podría explicar la rápida extensión por todo el mundo del SARS COV-2 es que, sin toser ni estornudar, las personas asintomáticas pueden haber contagiado este coronavirus mediante la emisión de aerosoles "hasta en casi el 60%" de los casos de contagios.

Esta es una de las diez evidencias que expone un nuevo informe que publica la revista The Lancet y que ha elaborado un grupo de científicos de prestigiosas universidades como las Oxford (Reino Unido), California(Estados Unidos) o Toronto (Canadá) y donde vuelven a insistir en la importancia de la vía aérea en la transmisión de la Covid 19.

Otra evidencia que exponen son los casos de contagios que se han registrado entre personas que dormían, por ejemplo, en habitaciones de hotel adyacentes y sin la presencia del otro, o la presencia del SARS COV-2 en conductos del aire de hospitales.

Además, según este informe, las mediciones realizadas demuestran que el SARS COV-2 puede sobrevivir hasta "3 horas en el aire" y que una persona emite miles de partículas de aerosoles y, en cambio, pocas gotas y esto, según estos expertos, respalda la llamada "ruta aérea" de transmisión.



Más pruebas



Este informe también destaca que los "eventos de superpropagación pueden ser los principales impulsores de la pandemia" y entre ellos se citan "los conciertos de coros, los cruceros, los mataderos y las residencias de ancianos" y la alta incidencia de estos eventos sugiere el predominio de la transmisión por aerosoles.

Y otra prueba es ésta: "es probable que la transmisión asintomática o presintomática del SARS-CoV-2 de personas que no tosen o estornudan represente al menos un tercio, y quizás hasta el 59%, de toda la transmisión a nivel mundial y es una forma clave del SARS-CoV- 2 se ha extendido por todo el mundo", se asegura en este informe.

De hecho, la transmisión del SARS-CoV-2 es mayor en interiores que en exteriores y se reduce de forma sustancial con la ventilación interior y esto vuelve a apoyar la existencia de "una ruta de transmisión predominantemente aérea".

Y, por último, se han documentado casos de contagios en el personal sanitario que tenía equipo de protección contra el contacto y el riesgo de la gotitas, pero no frente a los aerosoles.

Sin embargo, estos expertos también admiten que hay otros estudios donde no se ha logrado "capturar SARS-CoV-2 viable en muestras de aire" y reconocen que la detección de este virus en el aire es todavía "un desafío técnico".