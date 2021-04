Paul Pogba ha vuelto a cargar duramente contra José Mourinho. En el avance de Sky Sports de una entrevista que se emitirá el domingo, el futbolista ha asegurado que está mucho mejor ahora que no le entrena el portugués y que “todo el mundo conoce a Mourinho”.

"Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé", ha explicado.

En esta línea, ha sido muy crítico con Mourinho, después de que el portugués y su entrenador actual cambiaran indirectas tras el Tottenham - Manchester United: "Ganamos el partido, él perdió y no quiere hablar del partido, quiere hablar del padre de alguien, eso es lo que hace. Todo el mundo lo conoce, es muy Mourinho”.

Solskjaer dijo tras el encuentro: “Tengo que decir que si mi hijo se queda tirado durante tres minutos y necesita que sus diez compañeros lo ayuden a levantarse, no obtendrá comida”, en relación a una caída de Son. Algo a lo que Mourinho respondió, a pesar de no ser preguntado sobre ello en rueda de prensa: “En primer lugar, déjame decirte algo. Estoy muy, muy sorprendido de que después de los comentarios que Ole hizo sobre Sonny, no me preguntes al respecto. Si soy yo, diciéndole a ese jugador A, B o C de otro club, si fuera mi hijo, no le daría la cena esta noche, ¿cuál sería la reacción? Es muy, muy triste. Solo quiero decir que Sonny tiene mucha suerte de que su padre sea mejor persona que Ole. Yo soy padre y creo que como padre siempre tienes que alimentar a tus hijos. No importa lo que hagan. Si tienes que robar para alimentar a tus hijos, robas. Estoy muy, muy decepcionado”.

Sobre el éxito de los métodos de su entrenador actual, Ole Gunnar Solskjaer, ha dicho: "Quizás funcionan porque está un poco más cerca de la gente. Cada entrenador tiene su propia forma de entrenar y tratar con los jugadores, y como jugador tienes que adaptarte. A veces no te conviene y a veces sí".