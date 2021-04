Touré Yaya: "Me encantaría entrenar en La Masia"

Touré fue el autor del primer gol del Barça en la final de Copa del 2009, también contra el Athletic, del que terminaría siendo el primer título de la temporada de las seis copas de Guardiola. Un auténtico golazo que sirvió para poner el empate en el partido y nos asegura que ha sido el mejor gol de su carrera. Un jugador muy querido del que la mayoría de la afición culé guarda un muy buen recuerdo.

Hoy lo ha rememorado en el Què t’hi Jugues! y ha repasado su trayectoria en can Barça, que fue un sueño por él, y los momentos más destacados como culé: cómo fue ganar todos los títulos posibles, su salida hacia el Manchester City e, incluso, su relación con Guardiola. También ha valorado el futuro de Messi y asegura que su mayor deseo es volver a Barcelona, la cual considera su casa, y que este regreso le gustaría que fuera como entrenador de la Masia. Al final de la entrevista se ha animado y se ha despedido cantando el himno del Barça.

Sobre su salida del Barça

“Quería acabar mi carrera en Barcelona. Barcelona ha sido un sueño. Cuando miro todos los goles que he hecho, los jugadores que tenía al lado mío… fue impresionante. Tuve mucha suerte de llegar al Barcelona. Fue difícil irse pero era la vida. Tenía que cambiar y quería ser un jugador importante en otro sitio".

“Lo ganamos todo en 2009, y en 2010 ya un poco menos. Busquets fue clave para que me fuera porque era un jugador muy importante, era muy bueno, además joven... y yo me quise mover para buscar más minutos, jugar y disfrutar".

“Mi adiós fue una situación difícil. Quería jugar, tenía 28 años y tuve que jugar de central contra Manchester, Chelsea, Athletic... eso era muy difícil. Yo no quería ni sabía jugar atrás".

Sobre su futuro y su deseo de volver a Barcelona

“Estoy acabando mi licencia de entrenador en Ucrania. Sobre el futuro no sabemos porque siempre he sido un gran aficionado del Barça, y es el equipo en el que siempre quiero acabar. No sé si en el Barça B, en el Juvenil... pero quiero trabajar en el Barcelona algún día".

“En la Masia me encantaría trabajar. Ahora estoy acabando mi licencia para ser entrenador y tengo esa ilusión, me encantaría empezar en La Masia. Todavía tengo casa en Barcelona porque es mi vida".

“Sé que en Barcelona me quieren mucho. Fue una decisión muy difícil para mí. Allí lo tenía todo: fútbol, vida, clima... tenía al mejor jugador a mi lado, a Xavi, a Iniesta... a los jóvenes que tenían un talento tremendo. Por eso siempre quiero acabar en Barcelona. Miro la tele en catalán, TV3".

Su etapa en el Barça

"A mí el Barça me enseñó otra mentalidad, la mentalidad ganadora por la afición. En Barcelona cuando ganamos al Madrid o un partido importante y luego salía con la familia, todo era gratis. Queríamos pagar y me decían: “¡No!”. ibas a un bar gratis, no te dejaban pagar después de partidos como el Madrid o el Chelsea".

"En 2009 mi momento más bestia fue el gol de la final. Keita cambia el balón. Era central y si perdía era un riesgo importante. Controlo y tenía confianza. Veo a Toquero que viene hacia mí, miro, un, dos, tres... chuto y bueno, ¡como Messi! Lo miro en Youtube y digo: hostia, yo he hecho eso, ¡impresionante!".

Sobre Messi

“Cuando llegué al Manchester City me preguntaron cómo era Messi. Yo dije que tuve suerte, porque es un jugador especial. Todos sabemos que Cristiano es buenísimo, pero él tiene esta cosa especial que hay gente que no la tiene. Mucha gente dice que tiene que salir, pero él sabe que el Barcelona es un club para él".

“Espero que Messi se quede en el Barça. Cuando me preguntan cómo es, digo: un tío normal, que no habla mucho, pero una persona muy cariñosa. No le veo fuera del Barcelona. Cuando Laporta escuche la radio, la SER, tiene que entender que tiene que hacer todo para que se quede. Tiene que quedarse aquí un año más. Verlo en otro equipo sería raro".

Sobre su relación con Guardiola

"Lo más importante es que siempre he sido un tío humilde. Hemos tenido un problema, luego cuando llegué al City la gente había cambiado las cosas. Es difícil. Siempre me ha gustado las cosas simples, que la gente sepa las cosas".