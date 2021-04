"Difícil encontrar una palabra": Marc Márquez revoluciona las redes con su espectacular regreso a Moto GP

Difícil encontrar una sola palabra para describir el primer entrenamiento, pero he sentido mucha FELICIDAD!!😁 FP1 - P.3

Difficult to find a single word to describe the first training session, but I felt a lot of HAPPINESS!! 😁 FP1 - P.3#PortugueseGP pic.twitter.com/prRXNPTL3v