'El podcast perfecto': así ha sido la segunda charla de SER Podcast

Ayer tuvo lugar la segunda de la serie de tres charlas que la Cadena SER está realizando, en este mes de abril, en el marco de su proyecto SER PODCAST. Este evento virtual se ha podido seguir en directo a través de la app de la SER, cadenaser.com y los canales oficiales de la SER en redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. El podcast perfecto ha contado con la participación de Ana Alonso, coordinadora de SER PODCAST; el periodista y escritor Nacho Carretero, que colabora en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER con la sección Comando N, disponible en el catálogo de SER PODCAST; el director y presentador del programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER, Dani Garrido; la escritora Ángeles Caso, presentadora y directora en la Cadena SER del programa Con las botas puestas, que forma parte del amplio catálogo de SER PODCAST; el humorista Juan Carlos Ortega, que colabora y presenta distintos programas de la Cadena SER y ocupa un lugar destacado en la sección de humor de SER PODCAST con Las noches de Ortega y Universo Ortega; y el subdirector del programa La Ventana de la Cadena SER, Roberto Sánchez, autor de El juego de los detectives, una de las secciones de mayor éxito del programa que ahora puede consumirse también en formato podcast en SER PODCAST.

La jefa de cultura de la Cadena SER, Pepa Blanes, que dirige y presenta El cine en la SER, ha sido la encargada de moderar esta segunda charla en la que se ha conversado sobre las claves que convierten a un podcast en un podcast ideal, lo que espera encontrar el oyente en este formato y el poder del audio que cuenta una historia y obliga al oyente a imaginarlo todo.

La charla daba comienzo tratando de responder a la difícil pregunta de qué debe tener un podcast perfecto. Nacho Carretero ha comentado que: "El podcast no debe ser reiterativo, cada formato tiene que ser algo completamente distinto, algo totalmente nuevo a lo que se haya podido ver, leer o escuchar en otros sitios". Roberto Sánchez ha destacado como en ocasiones el formato podcast ayuda a la radio convencional, sobre todo a “la radio de madrugada”, porque da la posibilidad de consumir determinados programas una vez emitidos y apunta que: “el podcast es un formato que permite la participación con el oyente que puede estar en directo y donde se puede implicar aquel que se sume al audio en cualquier otro momento del día y en cualquier latitud del mundo”.

Juan Carlos Ortega apuntaba a la necesidad de que los creadores de podcast conozcan el medio radiofónico: "El podcast ideal debe ser realizado por personas que sepan de radio pero que, de vez en cuando, puedan olvidar que saben de radio. La base debe existir".

Por otro lado, Ana Alonso ha querido recalcar el papel que juega la voz que habla al oyente: “Los podcast también interesan por la gente que está hablando en ellos. Como el de Obama y Springsteen, que es conversacional”. Algo muy parecido comenta Ortega con otras palabras: “A veces me sorprendo escuchando podcast de temas que no me interesan demasiado pero que la persona que lo cuenta lo hace con mucho mimo y pasión”.

Dani Garrido ha hecho una reflexión sobre como conviven la narración deportiva y el podcast: “El periodismo deportivo hoy en día es una fábrica de producción demasiado continua, no nos da tiempo a parar y pensar. La aplicación al podcast es algo más complicada. En deportes, podemos aplicar un género que en los últimos tiempos se he dejado de la mano de Dios, como el reporterismo o los documentales. Tenemos que dar un paso más al frente y no tenemos tiempo para contar bien por qué pasan las cosas. Nos falta explicar mejor el deporte y creo que en ser podcast puede tener cabida”.

Pepa Blanes también ha hablado de los podcasts en su terreno: el cine “Yo hago un programa de cine que caduca cada semana. Esa actualidad también importa en que tenga más o menos recorrido un podcast”. Además de la conversación que se ha generado sobre los ingredientes que debe tener un podcast y la importancia del contenido y el continente; es decir, de la técnica y la narrativa, los ponentes han querido profundizar en la parte más romántica del formato y han destacado el valor que el podcast aporta a los oyentes por la exclusividad de sus características: "El podcast nos puede permitir parar un poco el ritmo frenético que lleva la radio, pegada a la actualidad", ha apuntado Ángeles Caso.

Pepa Blanes ha dicho que “Podemos escuchar biografías, o cosas que se han hecho con una profundidad que, en el día a día, quizá no tenemos en la radio”. También se ha hablado de la magia que obliga al oyente a imaginar todo lo que está escuchando. “El poder de la imaginación es muy importante. Escuchar radio tiene mucho de corazón. Si el podcast es bueno, no necesitas nada más, no necesitas vídeo”, ha comentado Dani Garrido.

Nacho Carretero, por su parte, ha querido destacar que "El universo de herramientas y posibilidades es muy interesante. Todavía está por descubrir hasta dónde puede llegar el podcast". Roberto Sánchez por su parte ha confesado que "El ideal de podcast para mí es el corto, intenso, limpio, condensando toda la información, sin ruido de fondo. El podcast da la posibilidad de ofrecer infinitas opciones de programación, de tempos, de colores, de visiones, de voces..."

Los ponentes han querido señalar, también, la esperanza que trae el formato podcast con respecto a las nuevas generaciones, que parecían distanciarse cada vez más de las historia y la información en audio. “Ha bajado la media de edad de la gente que escucha audio, porque nos permite recuperar las manos y la mirada. Eso tiene mucho futuro en un mundo en el que estamos muy “empantallados”, ha dicho Ana Alonso.

Ortega, por su parte, ha reconocido ver esto mismo en su propia casa: “Mi hijo, que tiene 12 años, escucha podcast. Que alguien de 12 años disfrute oyendo una cosa, hacía años que no pasaba. Y eso es brutal”. Comentarios que ayudan a entender la necesidad de que los nuevos formatos convivan con los tradicionales, porque como ha señalado Ángeles Caso: “Se dice mucho que la tele va a acabar con la radio, el ebook con los libros pero casi nunca pasa eso, todo va sumando". La tercera charla se anunciará en los próximos días.