"Fue una pifia descomunal": 'El Hormiguero' recuerda cómo fue la caótica primera entrevista a Will Smith

Pablo Motos ha reconocido en innumerables ocasiones que la primera entrevista a Will Smith supuso un antes y un después para la historia El Hormiguero. A pesar de que su visita no fuera la primera de carácter internacional, ya que antes estuvieron otros como Sylvester Stallone, la del protagonista de series como El príncipe de Bel Air supuso un trampolín para la llegada de muchos otros. Y es que, a raíz de la visita del actor estadounidense, el programa liderado por el de Requena atrajo la atención del universo de Hollywood.

Desde entonces, y cada vez que algún actor o actriz visita España para promocionar alguna película, es bastante probable que acabe apareciendo en el programa liderado por Pablo Motos. ¿Recuerdas cómo fue aquella entrevista? Jorge Sandoval sí, y ha querido demostrar que fue un auténtico desastre desde el primer minuto. Y es que, a pesar de que todos la recuerden con cariño, la entrevista no empezaba de la mejor manera posible.

El problema de traducción que marcó el inicio de la entrevista

Según recuerda Jorge Sandoval, uno de los mayores responsables de El Hormiguero, el primer minuto de la entrevista "fue una pifia descomunal". Y es que, mientras Pablo Motos intentaba comunicarse con Will Smith, la traductora no escuchaba lo que estaba pasando en el plató. Esto provocaba que, a pesar de que el actor chapurreara un poco de español, el presentador y el invitado no pudieran entenderse como les gustaría. Por esa misma razón, y después de explicarle al actor que la traductora tenía un problema, el presentador le pidiera que bajara al plató para que realizara la traducción in situ.

De hecho, y dado que la traductora no bajaba, el presentador decidía salir en su búsqueda. Pero lo hacía en dirección contraria, ya que la responsable de la traducción de la entrevista se encontraba en la otra punta del plató. Tras revisar este momento, Pablo Motos ha reconocido que se puso nervioso porque fue la primera vez que hacían traducción simultánea. Un caos que se solventó en cuestión de minutos, cuando la traductora pudo escuchar finalmente al actor.

Jorge Sandoval recuerda uno de los momentos más míticos de la historia del programa

Por otro lado, Jorge Sandoval ha querido recordar que, apenas unos minutos después de arreglar el problema de la traducción, el presentador decidía sacar la guitarra para interrumpir nuevamente el ritmo del programa. Una guitarra que, tal y como explica Sandoval, salió de una tómbola y que desde entonces acompaña a Pablo Motos en cada emisión.

Sin embargo, y lejos de estropear la entrevista, la decisión del presentador provocó uno de los momentos más famosos de la historia del programa. Y es que, gracias a esa decisión, Will Smith acabó cantando una canción del Fary. Un momento que, sin duda alguna, ha quedado marcado en la retina de millones de personas.