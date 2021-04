"Soy un perfumista que canta": el dato de David Bustamante sobre sus colonias que ha fascinado a Broncano

La regla no escrita de La Resistencia es que todas aquellas personas que visiten el programa presentado por David Broncano tienen que hacerlo con un regalo bajo el brazo. Mientras que algunas persona deciden aprovechar este momento para promocionar el contenido que le ha llevado al programa, otros prefieren hacer un sinfín de regalos con el objetivo de contentar al presentador. Es el caso de David Bustamante, quien ha llegado al programa de Movistar + con varios obsequios para su tocayo.

En primer lugar, el nacido en San Vicente de la Barquera (Cantabria) le entregaba una taza de El Hormiguero. Después de reconocer que es, junto a Mario Casas y Miguel Ángel Revilla, el invitado que más veces ha pasado por el programa de Pablo Motos, David Bustamante ha querido regalarle una taza del programa como homenaje.

También el último disco del artista, que llegaba a La Resistencia precisamente para hablar sobre el mismo. Aprovechando la ocasión, el cantante recordaba a su compañero Àlex Casademunt, que fallecía hace unas semanas en un accidente de coche, y reconocía que tenía varios planes que hacer con él: "Al hacer el disco quedaron muchos planes por hacer con él, conciertos, canciones, y ojalá esto sirva de homenaje".

Pero los regalos no terminaban ahí. Después de hablar sobre la taza, y el disco que venía a presentar, David Bustamante comenzó a sacar cada una de sus fragancias. A medida que pasaban los segundos, el cantante sacaba más y más colonias. Todo ello frente a un David Broncano que no daba crédito ante lo que estaba pasando, ya que no sabía que tenía una línea de perfumes tan amplia. Después de enseñarle las ocho fragancias, el cantante le daba un dato todavía más impactante.

"Vamos a echarle en un tanque como el de las calderas y van a salir perfumados"

Según cuenta David Bustamante, cada 30 segundos se vende uno de sus perfumes. Algo que sorprendía a David Broncano, quien le explicaba que probablemente no venda un disco cada 30 segundos: "¿Es tu mayor fuente de ingresos?". Tras pensarlo detenidamente, el cantante decidía no contestar a la pregunta y salía del paso diciendo que es "un perfumista que canta". De esta manera, el cantante reconocía que le iba muy bien con sus fragancias después de su éxito a nivel de ventas.

De hecho, ambos estuvieron probando las distintas colonias para descubrir el olor de cada una de ellas. Cuando ambos terminaron de conocer las distintas fragancias, David Bustamante propuso rociar a los invitados e invitadas del programa con ella para que salieran oliendo como él: "Vamos a echarle en un tanque como el de las calderas y van a salir perfumados". Algo que David Broncano no considera ni promoción, ya que opina que las fragancias de David Bustamante ya son cultura popular.