Una habitual salida para hacer 'running' ha estado cerca de convertirse en tragedia para un vecino de Villarreal que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente e ingresado tras el ataque de dos perros. El herido, Néstor Campos, ha querido relatar personalmente lo vivido desde su habitación en el Hospital La Plana y denunciar así la situación a la que hacen frente en la zona. Avisa en El Periódico Mediterráneo del peligro del que venían alertando hace tiempo acerca de estos mismos canes, sin que haya servido de prevención alguna.

El corredor, desde su hospitalización, incluso ha podido congratularse de poder contar este "ataque salvaje" en primera persona. "Gracias que estoy vivo. Que no me ha afectado a la arteria y que no se me tiraron a la yugular", asegura en la presa local castellonense, donde muestra el estado de unas piernas vendadas por completo después de los múltiples desgarros sufridos a causa de los mordiscos.

"Vinieron a por mí como si fuera una presa"

"No portaban bozal", añadió, incidiendo además en que se soltaron de los dueños pese a estar sujetos por correas. "Vinieron a por mí como si fuera una presa".

Vecinos que paseaban por el lugar en aquel momento tuvieron que salir a su auxilio para evitar males mayores. Una vez controlados los perros, el corredor precisó incluso de un torniquete en la pierna en plena calle para mitigar sus incesantes hemorragias.

La Policía Local de Villarreal, informa dicho medio, comprobó que ambos perros contaban con su seguro pertinente y su chip. Familiares de la víctima, que reafirman sus quejas sobre la falta de cuidado con estos canes, apuntaron que se tratan de un boerboel y un tosa inu (raza considerada potencialmente peligrosa).